Quelles leçons devons-nous tirer du Covid-19 à La Réunion ?

Europe Ecologie Les Verts Réunion tire les premiers enseignements de la crise du Covid-19. Autonomie alimentaire, agriculture bio et revenu minimum d'existence constituent leur vision pour l'avenir. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 7 Juin 2020 à 08:28 | Lu 591 fois

La crise n’est pas terminée, mais l’heure est aux premiers bilans. Ce mercredi, c'est EELVR qui a tiré les premières leçons de cet événement d'ampleur mondiale. "Le déclin de la biodiversité concomitant avec l’expansion de l’agriculture intensive, avec les fortes concentrations humaines et l’intensification des échanges planétaires, accroît fortement le risque épidémique", analyse Jean-Pierre Marchau, secrétaire régional.



"Une fois que le virus a franchi la barrière des espèces et s'est adapté à l'organisme humain, nos sociétés modernes, denses et ultra-connectées, sont idéales pour la propagation d'un virus. Le Covid-19 ne sera sûrement pas la dernière zoonose à menacer la santé humaine", tire-t-il la sonnette d'alarme.



Pour l'écologiste, si la crise du coronavirus a démontré la carence de l’État et l’impréparation des autorités, elle a aussi eu le mérite de mettre en lumière la fragilité de notre système économique libéral et consumériste. "En privilégiant sans aucun discernement l’implantation de méga zones commerciales en périphérie urbaine, on a sacrifié les centres-villes et commerces de proximité à taille humaine".



"Le modèle agricole du monde d’après sera non productiviste"



Aujourd'hui, il est selon lui urgent de rompre avec ce système. "Les politiques néolibérales de démantèlement des services publics, notamment la santé et l’école, ont fragilisé la société. Les dogmes du néolibéralisme sont les premières victimes de la pandémie mais il ne suffit pas de le dire et de le constater, il faut aussi mettre en place des politiques alternatives."



Autant de raison qui poussent EELV à préconiser pour La Réunion la mise en place d’un Pacte (ou Plan ou Projet) Territorial Alimentaire (PAT) pour traiter la question de l’autonomie alimentaire. "Il s’agit d’enclencher la transition de l’agriculture en favorisant les cultures péri-urbaines et urbaines. Le modèle agricole du monde d’après sera non productiviste et contraire à la monoculture spéculative qui a façonné l’histoire de La Réunion et la société coloniale. Un mouvement a déjà commencé partout dans le monde, des jeunes et des moins jeunes, beaucoup de néo-ruraux, souhaitent retrouver une plus grande autonomie alimentaire et produire des aliments sains et de qualité", met-il en avant.



"Les choix faits en termes de développement agricole doivent nous mettre à l'abri autant que possible", expriment les portes-paroles Charles Moyac et Mélissa Cousin, qui militent pour "protéger les terres agricoles contre le grignotage de l'urbanisation", "mobiliser les friches agricoles pour l'agriculture bio", "aider les agriculteurs à aller vers la diversification de leur production" ou encore "les aider à sortir du tout canne".



"La nécessaire sortie des pesticides"



"Le Covid-19 ne doit pas non plus faire passer à la trappe la nécessaire sortie des pesticides. Les problèmes de santé liés aux pesticides (maladie de Parkinson par exemple) sont maintenant démontrés. Nous souhaitons que le travail sur la transition vers une agriculture bio reprenne après la crise sanitaire", poursuivent-ils.



Parallèlement, les chiffres de la pollution ont rappelé "notre rôle irréfutable dans la dégradation de la qualité de l'air, notamment par nos modes de déplacement", notent-ils encore. "Ici à la Réunion, s'il est compliqué de se passer de l'avion, il est en revanche totalement ubuesque de tout miser sur le routier et de ne pas développer davantage les transports en commun, sur rail, le vélo, les autres modes de déplacement", font-ils valoir.



L'idée du Revenu minimal d'existence revient avec force



Outre la dépendance alimentaire et sanitaire, c'est aussi une dépendance économique qui a été mise en lumière, fait remarquer Danon Lutchmee Odayen, secrétaire régionale adjointe, pour qui il faut anticiper et éviter la précarité "en mettant en place un revenu minimum d'existence". Un revenu qui pourrait "constituer une base garantissant un niveau de vie digne et où chacun pourra accéder aux biens et aux services essentiels. Il permettrait ainsi d’organiser un partage volontaire du travail plutôt que le partage sauvage auquel on assiste actuellement" .



Pour les militants écologistes, il ne saurait être question de repartir, après la crise, comme si de rien n'était. "Les carences avérées de notre système doivent être corrigées, celles de notre système de santé bien entendu, qui ont été largement commentées, celles de notre rapport à notre environnement aussi."





