A la Une . Quelles communes n'ouvriront pas les écoles le 18 mai? Si toutes les mairies ne se sont pas encore positionnées quant à l'ouverture des écoles à la rentrée prochaine, une majorité de maires a pris la décision de ne pas ouvrir les classes. Par Sarah Minatchy - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 07:34





Selon une Les villes de Sainte-Marie, Saint-Louis, Saint-Paul, Le Port, Sainte-Suzanne, Bras-Panon, Le Tampon, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Saint-Philippe, Saint-Leu, L'Etang-Salé et enfin La Plaine des Palmistes n'ouvriront pas leurs écoles le 18 mai, pour cause de conditions sanitaires trop difficiles à organiser en trop peu de temps.Les villes de l'Entre-Deux, Saint-Denis, La Possession, Sainte-Rose et Petite-Ile recevront quant à elles les petits écoliers, ayant adapté l'accueil aux strictes conditions liées à la pandémie. Le restant des 24 communes de l'île ne se sont pas encore décidées ou n'ont pas communiqué leur décision.Selon une estimation du rectorat , seuls 20% des parents réunionnais comptent renvoyer leurs enfants à l'école, encore faudra-t-il que les écoles soient ouvertes.