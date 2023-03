La grande Une Quelle perspective d'activité cyclonique pour les prochaines semaines ?

Hormis la présence de Freddy qui s'éternise dans le canal du Mozambique, l'activité cyclonique devrait être calme au cours de ce mois de mars avec un possible regain début avril. Par LG - Publié le Samedi 4 Mars 2023 à 15:34

Météo France a établi une perspective de l'activité cyclonique pour les prochaines semaines. L’activité de la première quinzaine de mars devrait être concentrée sur le sud-ouest du bassin, essentiellement en lien avec le système Freddy au voisinage du canal du Mozambique avec des conditions perturbées à attendre sur une partie de Madagascar et du Mozambique. La formation d’un autre système plus à l’Est, dans les environs des Mascareignes, n’est pas complètement exclue même si la probabilité est estimée faible.



Un retour au calme est envisagé en deuxième quinzaine de mars puis c’est un possible regain d’activité début avril sur l'ouest du bassin qui est évoqué.



Pour la première quinzaine de mars, c’est un temps plus ou moins perturbé de saison chaude, avec des épisodes pluvieux ou orageux intermittents qui devrait nous attendre mais la pluviométrie reste incertaine à l’échelle du département car en partie liée à l’influence périphérique des éventuels systèmes dépressionnaires tropicaux et à la position des zones de convergences de vents entre l’alizé et le flux de mousson.



La probabilité que le département soit impacté par une tempête ou un cyclone tropical est très faible mais pas nulle, selon Météo France.

Freddy devrait essentiellement sévir dans la zone entourée en rouge.



Le zonage orange correspond ici à une vaste zone dépressionnaire associée à un temps perturbé et à une probabilité faible d'occurrence d'une tempête tropicale (soit un nouveau système, soit un débordement éventuel des restes de Freddy mais cela reste largement à confirmer.



Pour La Réunion, il n'est pas prévu de "retour de Freddy". Le risque qu'un tel scénario se réalise est très faible, mais pas nul.