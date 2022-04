Actu Ile de La Réunion Quelle météo pour ce lundi de Pâques ?

Ce lundi de Pâques ne va pas être marqué par un soleil radieux. Quelques orages pourraient faire leur apparition. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 18 Avril 2022 à 08:37

Après une nuit arrosée dans l’Est et le Sud-Est, les nuages sont toujours sur place. Des éclaircies sont malgré tout visibles de Saint-Denis à Saint-Philippe. L’Ouest et le Sud bénéficient par contre d’un beau soleil. Les quelques averses vont se raréfier sur la façade Est.



À la mi-journée, les nuages de hauteur vont arriver, déversant quelques pluies à l’intérieur de l’île. Ce sera au tour de l’Ouest et du Sud d’être arrosés par intermittence. Des coups de tonnerre pourront se faire entendre.



Côté mercure, il fera entre 27 et 31° sur le littoral, et entre 17 et 24° dans les hauts. L’alizé reste faible dans l’Est,, mais pourra souffler jusqu’à 50km/h en baie de La Possession. Des rafales sont également attendues dans les Hauts.



La mer est peu agitée à agitée. La houle peut atteindre 2 mètres par secteur.



