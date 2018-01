Mail Météo Quelle météo ce jeudi, jour du passage de Berguitta ?





Le temps continue sa lente dégradation, avec un ciel assombrit par des nuages et des pluies qui se généralisent sur l'ensemble de notre département. Ces précipitations peuvent entrainer de fort cumuls par endroits et en particulier sur la moitié Sud de notre département.



Toutefois, le ciel peut temporairement se dégager sous le vent des vents dominants du moment en fonction de la position de "Berguitta". Tantôt avec des vents de secteur Sud-Est se sont les régions Nord qui profitent temporairement de belles accalmies nuageuses, et tantôt avec le vent de Nord-Ouest c'est davantage le littoral de Sainte-Suzanne à Piton Sainte-Rose et la côte Est qui se retrouvent temporairement tranquilles.



Au petit matin le vent est plutôt de dominante Secteur Sud assez fort à fort, avec de violentes rafales qui devraient atteindre 120 km/h voire 150 km/h selon la position de "Berguitta".



En cours d'après-midi, les vents devraient commencer à tourner et à s'orienter au secteur Ouest puis Nord-Ouest localement assez fort sur les côtes Nord de Le Port à Saint-Denis et Sainte-Suzanne avec de bonnes rafales généralisées entre 100 et 120 km/h.



Les températures à peu près conformes aux normales saisonnières atteignent 30 à 31°C sur le littoral Nord et Ouest, 28 à 30°C sur la côte Est et Sud-Est, 24 à 25°C dans les Cirques.



La mer est forte à très forte sur les côtes exposées au vent de la Pointe au Sel à Saint-Pierre, et Champ Borne. Elle devient progressivement très forte à grosse. La houle modérée de secteur Est-Sud-Est est voisine de 4m à 5 mètres et atteint temporairement l'après-midi 6 à 7 mètres sur le Sud et le Sud-Est.



