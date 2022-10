A la Une . Quelle est la ville la plus cosmopolite de La Réunion ?

L'INSEE a dévoilé une étude sur la répartition de la population de La Réunion et révèle quelle commune de l'île compte le plus de personnes originaires de l'île et laquelle accueille le plus grand nombre de personnes nées hors de notre département. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 12:26





L'Institut national de la statistique et des études économiques a publié une étude sur la population de La Réunion réalisée sur 30 ans. L'INSEE y révèle que le taux de natifs de La Réunion présents sur le territoire est en baisse , mais reste plus élevé que la plupart des régions de France. Les données de l'INSEE permettent aussi de classer les villes de La Réunion par leur taux d'habitants originaires de métropole ou de la zone océan Indien (Mayotte ou pays proches). L'institut explique notamment que le Sud-Ouest est plus attractif pour les natifs de l'Hexagone et le Nord-Est pour les natifs de la zone océan Indien.

Saint-Denis et les petites communes du Sud



Le chef-lieu de La Réunion accueille le plus d'habitants venus d'ailleurs (24% dont 13,6% de métropole). Les communes rurales du Sud de La Réunion sont celles qui sont les plus cosmopolites après Saint-Denis : 21,5% pour Les Avirons (dont 20% de métropolitains) et 20,7% pour L'Etang-Salé (dont 19,5% de métropolitains). On retrouve ensuite La Possession (20,5%), Saint-Pierre (18,9%) et Saint-Paul (18,5%).



L'INSEE précise que ce sont deux quartiers de Saint-Paul, Saint-Gilles-les-Bains et La Saline les Bains, qui hébergent la plus forte part de personnes nées dans l’Hexagone sur l’île (36 %).



Les communes les moins cosmopolites sont Saint-Philippe (7,3%), La Plaine-des-Palmistes (6,9%), Cilaos (5,3%), Sainte-Rose (4,6%) et Salazie (4%).



La ville de La Réunion avec le plus fort taux de métropolitains est Les Avirons (20%). Celle avec le plus fort taux d'habitants nés dans la zone océan Indien est Saint-André (6,5%).

Communes Cosmopolites

Focus sur Saint-Denis



L'INSEE explique que c'est dans le chef-lieu que la part de natifs de l’île est la plus faible (74 %). Aux côtés de ces natifs de La Réunion, 14% des habitants sont nés dans l’Hexagone, 10% dans la zone océan Indien (Mayotte et pays proches) et 2 % ailleurs dans le monde.



Dans les quartiers du Bas de la Rivière/Petite Île et de Saint-Denis Centre, les natifs de l’Hexagone et de la zone océan Indien forment une part importante de la population (plus de 30 %).



À La Montagne vit la plus forte proportion de personnes nées dans l’Hexagone de Saint-Denis (25 %). Dans les quartiers de Sainte-Clotilde et du Butor-Vauban-Camélias, davantage de personnes qu’ailleurs dans la commune sont nées dans la zone océan Indien (17 %), dont plus de la moitié à Madagascar.