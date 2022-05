A la Une . Quelle est la 2ème boisson la plus bue au monde après l’eau ?

Consommé par les Hommes depuis des millénaires pas seulement pour ses arômes, le thé a une vraie place au sein de la société. Une journée internationale lui est consacrée ce 21 mai. Par Morgane Ferrere - Publié le Samedi 21 Mai 2022 à 17:42

La journée internationale du thé a été créée par l’ONU (les Nations Unies), le 21 mai, afin de promouvoir la consommation responsable du thé et sa production "du champ à la tasse" . Selon le communiqué de la FAO (Food and Agriculture Organizations of the United Nations), cette journée vise à sensibiliser sur l'importance de cette boisson, non seulement en tant que produit mais aussi en tant qu'héritage et source de revenus pour les petits producteurs. Cette journée vise à montrer les bienfaits du produit, que cela soit pour les personnes, les cultures et à faire perdurer cet environnement pendant des générations. Le thé est d'ailleurs la 2ème boisson la plus bue au monde après l'eau.



La première journée internationale du thé a été célébrée le 15 décembre 2005 par le Centre de l'éducation et de la communication de l'Inde lors d'un événement virtuel entre les principaux pays exportateurs et importateurs de thé du monde, ainsi que les principaux pays producteurs, où la culture du thé est une source importante de revenu.



La culture du théier est née en Chine, il y a des milliers d'années. Ses feuilles ont été bues en infusion pour diverses raisons comme la stimulation, la relaxation et les effets thérapeutiques associés (médecines douces). Elle fait partie des plantes de l’herboristerie de la médecine chinoise.



Le marché du thé en expansion



Le marché mondial s'élève à plus de 200 milliards d'euros en 2020, avec une prévision de 20 % d’augmentation encore en 2023. Le thé représente 0,5 % du marché mondial. Cette augmentation serait due à une augmentation globale du niveau de vie chez certaines populations et la reconnaissance de ses bienfaits sur la santé au quotidien. La production et la transformation du thé est une source de revenus pour des millions de foyers, dont la majorité se trouvent dans des pays moins développés.



Environnement en mouvement



Les producteurs de thé doivent faire face aujourd'hui à des conditions environnementales en perpétuel changement. Les modifications de la température et des précipitations dues aux bouleversements climatique mondial vont toucher de plus en plus fortement la chaîne de production du thé.



Labyrinthe de thé blanc à La Réunion



Pour aller plus loin, dans les hauts de Saint- Joseph se trouve le Labyrinthe En-Champ-Thé, où pousse le thé de Grand-Coude, du thé blanc célèbre et cultivé dans le climat bien unique de cette ville. Il s'agit d’un du premier producteur de thé bio de France. Tout en découvrant l’histoire du thé et de son récit original, il est possible de chercher des indices sur le site pour répondre à un questionnaire remis en début de visite. À la fin de celle-ci, une dégustation de thé glacé est offerte.



Le marché mondial s'élève à plus de 200 milliards d'euros en 2020, avec une prévision de 20 % d’augmentation encore en 2023. Le thé représente 0,5 % du marché mondial. Cette augmentation serait due à une augmentation globale du niveau de vie chez certaines populations et la reconnaissance de ses bienfaits sur la santé au quotidien. La production et la transformation du thé est une source de revenus pour des millions de foyers, dont la majorité se trouvent dans des pays moins développés.Les producteurs de thé doivent faire face aujourd'hui à des conditions environnementales en perpétuel changement. Les modifications de la température et des précipitations dues aux bouleversements climatique mondial vont toucher de plus en plus fortement la chaîne de production du thé. En plus d'influencer les lieux et la façon dont les différents thés poussent, cela va aussi impacter sur leur qualité gustative et les effets qu'ils peuvent avoir sur la santé Pour aller plus loin, dans les hauts de Saint- Joseph se trouve le Labyrinthe En-Champ-Thé, où pousse le thé de Grand-Coude, du thé blanc célèbre et cultivé dans le climat bien unique de cette ville. Il s'agit d’un du premier producteur de thé bio de France. Tout en découvrant l’histoire du thé et de son récit original, il est possible de chercher des indices sur le site pour répondre à un questionnaire remis en début de visite. À la fin de celle-ci, une dégustation de thé glacé est offerte.