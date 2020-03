Quelle continuité des services essentiels sans l'intendance !?

Monsieur le Préfet,



Certes la priorité absolue reste que les personnels soignants puissent occuper leur poste de travail et pallier les éventuelles absences qui ne manqueront pas d'arriver si la pandémie gagne du terrain. Et vous pourrez dire que le reste est secondaire, comme par exemple les garagistes qui pouvaient rester ouverts car ils ne peuvent faire du télétravail. Or il n'en est rien. Mon épouse est dans ce cas là - soignante en EHPAD dans le sud - . Le garage qui devait assurer l'entretien et les réparations prévues depuis 2 semaines est fermé, comme d'autres d'ailleurs. Si la voiture tombe en panne, fini d'aller au travail si je ne suis pas disponible pour l'y emmener, devant moi-même travailler aussi.



Que dire des services publics? Je puis vous assurer que je n'ai pas vu la camionnette de LA POSTE passer depuis plusieurs jours. Bon, entre les deux je pense qu'actuellement le garagiste est plus important.



Reste que si le confinement se prolonge il faudra trouver une solution pour l'activité essentielle de l'île. Et si on demandait à l'ARS et au préfet où sont les masques alors que des importateurs se disent prêts? Qui sait: les travailleurs pourraient peut-être reprendre leur activité (BTP etc.)