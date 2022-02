Quelle conséquence pour les écoles lors du déclenchement de l'alerte orange ?

Les enfants ne prendront pas le chemin des classes ce mercredi. La trajectoire menaçante de Batsirai devrait générer de fortes pluies et des rafales à compter de la seconde partie de journée. En prévision de cette dégradation et en concertation avec les services de Météo France, la préfecture va déclencher l’alerte orange mercredi matin à 6H Cette décision prise la veille permet aux parents de s'organiser, déjà pour mercredi mais surtout, on peut s'en douter, pour jeudi également.Rappelons que l’alerte orange cyclonique est déclenchée en prévision du danger qui menace notre département dans les 24 heures. Elle se traduit par la fermeture des crèches et des établissements scolaires. Les personnels de l’éducation nationale en poste dans les écoles restent également à leur domicile. Cependant, les personnels en poste dans les services déconcentrés (hors des écoles) continuent de travailler normalement.Le passage en alerte orange ne signifie pas l’arrêt des autres secteurs d’activité. Seule l’alerte rouge est synonyme d’arrêt total de l'économie de l’île.