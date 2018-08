La grande Une Quelle candidate deviendra Miss Réunion 2018 ?

Cassandra, Léa, Angélique, Sandrine, Elisa, Luan, Karen, Annabelle, Morgane, Kaimie, Ludivine, Andréa. Laquelle de ces jeunes filles succèdera à Audrey Chane Pao Kan, Miss Réunion 2017 ?



Les 12 candidates de Miss Réunion 2018 s'affrontent ce samedi soir dans le décor féérique du Théâtre Champ fleuri, et sous les yeux de Miss France, Maëva Coucke.



Le physique ne suffira pas à emporter la décision. La redoutable et redoutée épreuve de la présentation de son parcours personnel permettra également au public et au jury de, soit confirmer leurs premières impressions, soit d'éliminer une favorite.



Car être Miss ne tient pas que dans les seules mensurations. Après un entretien individuel, les candidates retenues avaient ainsi passé un questionnaire de culture générale lors de leur sélection en début d'année, expliquait, lors de leur révélation au public, le président du comité Miss Réunion, Aziz Patel. Les douze prétendantes sont âgées de 18 à 23 ans et mesurent entre 1,70 m et 1,82 m.



Elles viennent des quatre coins de l'île. Six habitent dans le Sud, quatre dans le Nord, une dans l'Est et une dans l'Ouest. Dix sont étudiantes et deux sont d'ores et déjà dans la vie active.



Redécouvrez sans plus tarder leur profil et faites votre choix !

N°1 Cassandra Grondin, 19 ans, 1,70m, Saint-Denis, 1ère EGC.

N°2 Léa Serveaux, 17 ans, 1,70m, Sainte-Marie, Terminale STMG.

N°3 Angélique Adama, 19 ans, 1,72m, Saint-Pierre, Prépa DCG.

N°4 Sandrine Folio, 21 ans, 1,72m, Plaine des Cafres, employée à la mairie.

N°5 Élisa Villard, 20 ans, 1,71m, Saint-Pierre, étudiante en DUT Gestion des entreprises et des administrations.

N°6 Luan Thiaw-Toc, 18 ans, 1,72m, Saint-Paul, étudiante en BTS Assurance.

N°7 Karen Timbou, 18 ans, 1,72m, Le Tampon, service civique.

N°8 Annabelle Lebreton, 19 ans, 1,73m, Saint-Denis, étudiante en Anglais.

N°9 Morgane Soucramanien, 18 ans, 1,74m, Sainte-Marie, 1ère année de Droit.

N°10 Kaimie Gardebien, 19 ans, 1,77m, Entre-Deux, étudiante GEA.

N°11 Ludivine Carlot, 19 ans, 1,78m, Le Tampon, prépare le concours d’infirmière.

N°12 Andréa Schlaeintzauer, 19 ans, 1m82, La Plaine des Palmistes, étudiante en BTS Assistante de gestion.