<<< RETOUR La Réunion Positive

Quelle affectation des fonds publics en 2018 ? La politique régionale engagée pour les réunionnais dès 2010 repose sur deux socles : l’égalité des chances pour plus de justice sociale et le développement économique avec les grands chantiers, le soutien aux entreprises et à l’emploi local.

LA RÉGION RÉUNION : UNE COLLECTIVITÉ QUI INVESTIT > La Région consacre 507€/hab. soit près de 3 à 4 fois plus que les autres régions métropolitaines (env. 130/hab.)

> 640 M€ d’investissement réalisé

> 58% des dépenses pour construire, sécuriser, moderniser, développer le territoire





UNE COLLECTIVITÉ QUI PARTICIPE À L’EFFORT NATIONAL



Par la signature du contrat de confiance 2018-2022 entre la Région Réunion et l’État (juin2018), la collectivité a manifesté sa volonté de contribuer à l’effort national pour la réduction des dépenses publiques. Ainsi, le compte administratif 2018 montre une baisse des dépenses

LES GRANDS CHANTIERS > 1/3 de la commande publique de La Réunion engagée par la Région (34% en 2018)

> 3 969 emplois consolidés en 2018

> 750 M€ investis pour les routes (hors NRL)

> 54 M€ pour les transports et déplacements





POUR LA NRL



➜ 1 823 emplois directs sur la NRL (hors transports de matériaux)

➜ 1 031 places de formation financées

➜ 1,3 Md€ consacrés à la NRL, soit + de 10 000 emplois créés ou consolidés*

(*) Selon la FBTP : 1 M€ investi dans les travaux publics = 8 ETP créés ou consolidés





POUR AIDER LES COMMUNES (PRR)



➜ 24 communes accompagnées

➜ 752 projets

➜ soit 423 M€





POUR LA RÉHABILITATION DES LYCÉES



➜ 320M€

➜ 13 réhabilitations terminées

➜ 18 chantiers en cours et 5 nouveaux en étude de fonctionnement : les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 468 M€ contre 473 M€ contractualisés, soit une baisse de 5,7 M€.





POUR + DE TRANSPARENCE



➜ La Région Réunion fait partie des 25 collectivités volontaires à l’échelle nationale pour l’expérimentation de la certification de ses comptes. Objectif : garantir la sincérité et la fiabilité de ses comptes et la qualité de l’information comptable aux citoyens.

➜ En septembre 2018, l’agence de notation Fitch a attribué à la Région Réunion la note A - avec une perspective stable.



ACCOMPAGNER LES SECTEURS PRIORITAIRES

ÉNERGIES RENOUVELABLES



> 1 250 foyers bénéficiaires du chèque photovoltaïque

> 14 500 bénéficiaires du dispositif SLIME (depuis 2014)

> 5 100 chauffe-eau solaires « Éco-solidaire » (depuis 2011)





NUMÉRIQUE



> une capacité du haut débit X10 depuis 2010

> baisse du coût d’accès à internet

> Très haut débit lancé avec le déploiement de la fibre optique sur toute l’île





AUDIOVISUEL & CINÉMA



> 131 entreprises aidées

> 17,8 M€ de subvention régionale (2010-2018)





TOURISME



> + de 200 M€ d’investissement régional

> 574 063 touristes

> 432 M€ recette générées sur l’île en 2018





PLUS D’ÉGALITÉ ET DE POUVOIR D’ACHAT



> 73 hotspots WiRun

> 47,3 M€ en faveur du logement et de l’habitat (tous dispositifs confondus)

> 140 370 jeunes lycéens et apprentis bénéficiaires du POP (depuis 2010)

> 905 000 Réunionnais bénéficiaires de la Continuité territoriale (depuis 2010) > 950 M€ engagés en faveur du pouvoir d’achat des Réunionnais (2010-2018)> 73 hotspots WiRun> 47,3 M€ en faveur du logement et de l’habitat (tous dispositifs confondus)> 140 370 jeunes lycéens et apprentis bénéficiaires du POP (depuis 2010)> 905 000 Réunionnais bénéficiaires de la Continuité territoriale (depuis 2010) > La Région consacre 507€/hab. soit près de 3 à 4 fois plus que les autres régions métropolitaines (env. 130/hab.)> 640 M€ d’investissement réalisé> 58% des dépenses pour construire, sécuriser, moderniser, développer le territoirePar la signature du contrat de confiance 2018-2022 entre la Région Réunion et l’État (juin2018), la collectivité a manifesté sa volonté de contribuer à l’effort national pour la réduction des dépenses publiques. Ainsi, le compte administratif 2018 montre une baisse des dépenses> 1/3 de la commande publique de La Réunion engagée par la Région (34% en 2018)> 3 969 emplois consolidés en 2018> 750 M€ investis pour les routes (hors NRL)> 54 M€ pour les transports et déplacements➜ 1 823 emplois directs sur la NRL (hors transports de matériaux)➜ 1 031 places de formation financées➜ 1,3 Md€ consacrés à la NRL, soit + de 10 000 emplois créés ou consolidés*(*) Selon la FBTP : 1 M€ investi dans les travaux publics = 8 ETP créés ou consolidés➜ 24 communes accompagnées➜ 752 projets➜ soit 423 M€➜ 320M€➜ 13 réhabilitations terminées➜ 18 chantiers en cours et 5 nouveaux en étude de fonctionnement : les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 468 M€ contre 473 M€ contractualisés, soit une baisse de 5,7 M€.➜ La Région Réunion fait partie des 25 collectivités volontaires à l’échelle nationale pour l’expérimentation de la certification de ses comptes. Objectif : garantir la sincérité et la fiabilité de ses comptes et la qualité de l’information comptable aux citoyens.➜ En septembre 2018, l’agence de notation Fitch a attribué à la Région Réunion la note A - avec une perspective stable.> 1 250 foyers bénéficiaires du chèque photovoltaïque> 14 500 bénéficiaires du dispositif SLIME (depuis 2014)> 5 100 chauffe-eau solaires « Éco-solidaire » (depuis 2011)> une capacité du haut débit X10 depuis 2010> baisse du coût d’accès à internet> Très haut débit lancé avec le déploiement de la fibre optique sur toute l’île> 131 entreprises aidées> 17,8 M€ de subvention régionale (2010-2018)> + de 200 M€ d’investissement régional> 574 063 touristes> 432 M€ recette générées sur l’île en 2018 La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Appel à manifestation d’intérêt pour le POP 3 La transition numérique réunionnaise