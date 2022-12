A la Une . Quel temps prévu ce 24 décembre ?

Météo France prévoit un week-end de Noël humide et instable. Découvrez les prévisions pour ce samedi 24 décembre. Par LG - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 06:19

Un front pluvio-orageux stationne à quelques encablures de la côte ouest et menace l'île. Pour le moment pas de grosses averses à prévoir, mais il a quand même plu régulièrement toute la nuit dernière dans le nord et l'est, on relève 75 millimètres d'eau dans le pluviomètre de la Plaine des Fougères en 12 heures et 56 millimètres à Takamaka.



On va garder ce temps médiocre sur le territoire des Plaines du Nord et de l'Est avec des éclaircies espérées en bord de mer. Dans l'Ouest et le Sud, si la matinée est relativement correcte avec une couverture nuageuse qui prend rapidement de l'ampleur, le couvercle nuageux de l'après-midi donne par endroit de bonnes averses.



Dans ces conditions humides, le vent de Nord s'accélère franchement dans l'Ouest avec des rafales entre 60 et 70 km/h dans la région de Saint-Gilles, idem de l'autre côté sur la Route des Laves.



Un train de houle australe est arrivé hier, il a atteint son pic dans la nuit, les vagues sont voisines de 2 mètres aujourd'hui dans l'Ouest et le Sud.