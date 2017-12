Quel temps pour le réveillon ?

Le dernier jour de l’année offrira "un temps classique d'été", annoncent les météorologistes de la station du Chaudron.



Il faut s'attendre ce dimanche 30 décembre à quelques nuages en début de journée sur la façade Est, ailleurs le temps se montrera clément.



Au fil des heures, il y aura l’évolution classique avec des nuages qui se formeront sur le relief. L'après-midi,des averses sont attendues avec des débordements nuageux qui s'opèrent vers l'ouest. Les averses pourraient finir leurs courses sur les plages de l'ouest mais cela ne durera pas.



La soirée du réveillon devrait se passer au sec sur l'ouest tandis qu'à l'Est des entrées maritimes porteuses de petites averses passagères viendront par moments s'inviter aux festivités.



Lundi 1er janvier 2018, la dégradation du temps est cependant en vue.



Hormis quelques entrée maritimes qui traînent encore sur la façade Est, la journée commence sous un ciel clément.



Au cours d'après-midi ou durant la nuit suivante, une dégradation pluvieuse arrive par l'Est.



Le vent s'oriente au secteur Est en se renforçant progressivement avec des rafales de 60 km/h environ, sur le nord et le sud. En fin de journée, ce vent se renforce également dans les hauts avec de fortes rafales.