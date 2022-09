Météo Quel temps pour ce dimanche ?

Quel temps fera-t-il ce dimanche 18 septembre ? Les prévisionnistes de Météo France évoquent la présence d'un alizé vigoureux et humide Par LG - Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 à 06:27

L'île se réveille sous un ciel globalement clément, mais toujours nuageux sur le littoral Est, du côté de Bélouve et sur le volcan.



Au fil de la matinée les nuages s’amoncellent sur une large moitié Est et quelques averses arrosent le Sud Sauvage, Sainte-Rose, la Plaine des Palmistes et les environs du volcan.

À l'Ouest quelques nuages se développent sous le vent du relief, mais les plages bénéficient d'un temps clément.



En début d'après-midi la couverture nuageuse continue de se densifier, les nuages finissent par déborder en mer du côté de Saint-Gilles et Saint-Paul. Plus tard dans l'après-midi, des éclaircies se dessinent un peu partout. Puis en début de soirée, l'Est se charge à nouveau en nuages accompagnés d'averses vers la Plaine des Cafres ou le long des contreforts Sud du volcan.



L'alizé de secteur Est demeure modéré à assez fort, les rafales avoisinent les 50 à 60 km/h le long du Sud Sauvage cet après-midi et la façade Ouest, de l'Étang-Salé à Saint-Denis, profite d'un régime de brise.



La mer est agitée, localement forte sur le Sud Sauvage au vent et au déferlement d'une petite houle d'alizé comprise entre 1.5 et 2 m.