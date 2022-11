A la Une .. Quel temps fera-t-il ce week end ?

Découvrez le bulletin de Météo France Réunion pour ce week end du 19 au 20 novembre. Par LG - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 06:20

Les prévisions pour le samedi 19 novembre



Les périodes ensoleillées se positionnent surtout en matinée sur l'île. Assez rapidement, dès le milieu de matinée, les nuages de pentes se développent sans préférence particulière. Puis dans un second temps, ils s'étalent vers les zones littorales. Les éclaircies sur le littoral seront discrètes en revanche, les plus hauts sommets tels que le Maïdo, le Piton de la Fournaise, le Piton des Neiges... se retrouvent au dessus de la couche nuageuse et font le plein en soleil. Les cirques profitent du bleu matinal mais seul Cilaos joue les prolongations l'après-midi.



Les températures maximales vont de 27 à 29°C sur le bord de mer, jusqu'à 25°C à Cilaos, 21°C au volcan. Le vent reste faible en journée avec des brises marines.



Côté mer, une petite houle de Sud-Est autour de 1m50 agite la mer entre l’Étang-Salé et Sainte-Rose, elle est belle ou peu agitée ailleurs.







Les prévisions pour le dimanche 20 novembre



Ce ciel nocturne est bien dégagé, puis assez rapidement avec le flux qui se redresse au Nord-Est, les pentes du Nord et de l'Est se chargent d'une couverture nuageuse, toutefois peu épaisse, qui ne peut donner davantage que quelques farines. Cette couverture nuageuse gagne ensuite en cours de matinée le pourtour de l'île et s'étale vers le Sud l'après-midi. Le risque d'ondée est quasi nul, limité à quelques gouttes éventuelles sur le Sud du volcan tout au plus. Les sommets au-dessus de 1600 à 2000m conservent un ensoleillement généreux. Par contre, sous l'inversion, les nuages tendent à s'étaler, ennuageant le littoral de Saint-Gilles à Saint-Philippe.



La hausse des températures se poursuit avec un gain remarquable dans les hauts, de 2 à 3 degrés par endroits.



La faiblesse du vent d'alizé, qui se redresse au Nord-Est en milieu de matinée puis au Nord en soirée, favorise un régime de brises sur l'ensemble du département. Il donne un vent modéré sur le littoral entre La Possession et le Cap la Houssaye puis le long de la Côte Ouest et du côté de la Pointe de la Table la nuit suivante.



​Côté mer, la petite houle d'alizé s'amortit à moins de 1m. La mer reste belle à peu agitée.