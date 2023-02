Quel temps fera-t-il ce samedi 25 février ?

La matinée est bien ensoleillée sur l'Ouest de l'île tandis que sur l'Est, nuages et soleil se partagent le ciel, avec une petite averse possible en début de journée. Au fil des heures, les nuages prennent possession de l'intérieur, laissant les plus hauts sommets dégagés.



L'après-midi, des averses s'invitent par moments sur les hauteurs avec une préférence pour les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest. La route du littoral essuie même de petites averses avant la fin de journée. Les éclaircies résistent sur le littoral.



Les températures maximales conservent un bon niveau, on dépasse sans difficulté les 30 degrés en bordure de mer et 24/26°C dans les cirques.



L'alizé de Sud-Est est modéré avec des rafales de 40 à 50 km/h sur Sainte-Marie et Saint-Pierre. Les brises prédominent sur les plages de l'Ouest et vers le Port.



La mer est peu agitée à agitée. Une petite houle de Sud-Ouest voisine de 1 mètre 50 déferle le long des côtes Ouest et Sud.