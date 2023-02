Quel temps en ce dimanche 19 février ?

Profitons de cette agréable journée de dimanche placée sous le signe d'un temps lumineux.



En effet, après les petites averses de la nuit qui ont concerné les régions de l'Est et du Sud-Est, le soleil prend ses quartiers rapidement, avec de belles périodes ensoleillées attendues. Plus à l'Ouest, le soleil brille dès le lever du jour.



Au fil des heures, les nuages se développent le long des versants montagneux, laissant les hauts sommets dégagés. Soleil et chaleur prédominants au Maïdo, au volcan et dans les cirques.



L'après-midi, de petites averses se déclenchent au pied du Volcan, comme sur les hauts de Bois Blanc au sud de Sainte Rose. De rares ondées tombent également sur les hauteurs du Sud ou de l'Ouest mais de manière marginale.



Sur le littoral, nuages et soleil se partagent le ciel avant l'arrivée d'un temps humide attendu en soirée sur les régions de l'Est.



Le vent sera l'élément marquant de la journée avec un petit renforcement de l'alizé vers Saint-Joseph et Saint-Pierre où les rafales vont flirter avec les 60 km/h.



Sur Sainte-Marie, elles sont de l'ordre de 50 km/h. Ce vent turbulent est également attendu temporairement vers la Possession, le Port voire même Saint-Paul. Les brises s'installent sur les plages de l'Ouest avant l'arrivée d'un petit vent de Sud l'après midi.



La mer est agitée au vent, peu agitée ailleurs. Une petite houle d'alizé voisine de 1 mètre 50 à 2 mètres déferle le long des côtes Sud-Est et Est.