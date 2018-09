Quel racisme ?

Y’en a qui n’ont vraiment rien à foutre et saisissent la première occasion pour se remettre en selle. Fût-ce avec n’importe quoi, même la plus approximative des à-peu-près !



Je suis totalement d’accord pour la lutte anti-raciste mais faut quand même pas exagérer.



Le coup du restaurant de Saint-Paul est l’occasion d’une attaque navrante contre son propriétaire. Je me demande bien où on a trouvé du racisme là-dedans ?



Le p’tit Caf de l’enseigne est plutôt sympa, il me semble, non ?



Si on mettait une tête de Blanc, serait-ce alors du racisme anti-Blanc ?



Il paraît qu’il ne faut plus dire « un Nègre » mais un « prête-plume ». Je suis « Nègre », je l’ai été plusieurs fois et j’en suis fier. Le terme existe dans la nomenclature française des métiers depuis Alexandre Dumas.



Changer les mots ne changera jamais les faits et les mentalités. Bientôt, vous verrez, on ne dira plus un « juif Pied-Noir » mais un « judéo-berbère » ! Quant aux ex-balayeuses, devenues « techniciennes de surface » (difficile de faire plus ridicule), on aurait mieux fait de les augmenter et de leur donner des CDI !