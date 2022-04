Courrier des lecteurs Quel que soit le résultat de ces élections, nous resterons mobilisés

Par Parents 974 - Publié le Vendredi 22 Avril 2022 à 15:27

De l'union de collectifs de parents de la France métropolitaine et de La Réunion Nous, Citoyennes et citoyens de toutes origines sociales et ethniques, Parents, personnels éducatifs, soignants et autres, mobilisés pour faire respecter "l’intérêt supérieur de l'enfant", rassemblés dans des collectifs et associations, N’avons eu de cesse d'interpeller les élus et les représentants des institutions (DASEN, Rectorats, ARS, Conseil d'Etat, syndicats, députés et sénateurs, etc) pour les alerter des effets catastrophiques et délétères de la politique sanitaire menée jusqu'à présent, pour nous tous et en particulier pour les enfants & la jeunesse. A ce jour, toutes nos alertes et sollicitations sont restées sans réponse, ni débat, ni réaction. Ce dimanche 24 avril 2022, nous prendrons la décision de voter pour/contre l'un, pour/contre l'autre ou pour aucun des deux candidats, plongeant la plupart d'entre nous dans un dilemme, mais avec la conviction unique de protéger nos enfants. Quelle que soit la décision de chacun, nous la respectons. Quel que soit le résultat de ces élections, nous resterons mobilisés contre toutes formes de discriminations et d'injustices, qu'elles soient sanitaires, sociales ou culturelles. Nous continuerons à défendre nos libertés fondamentales. Nous resterons un rempart bienveillant pour nos enfants et les générations futures. Nous œuvrerons pour un monde plus juste, en paix et digne dans lequel nous nous reconnaissons! Association à but non lucratif déclarée au Journal Officiel Association n°W9R4008576 L'Association Parents974 Mobilisation L'Union de collectifs de parents mobilisés contre les politiques sanitaire, sociale et sécuritaire, menées depuis bien trop longtemps déjà en France