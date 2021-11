A la Une .. Quel plan de relance pour La Réunion ?

La crise sanitaire traversée par La Réunion a été singulière. Si l’économie réunionnaise a sensiblement mieux résisté aux confinements et couvre-feux, elle n’en reste pas moins fragilisée. Le plan de relance est une aubaine, mais doit être adapté à notre île. Le sujet s’est invité autour d’une table ronde organisée conjointement par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables (CROEC) et la compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC). Par Stéphane Pierrard - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 15:58





Avec le plan national de relance, 100 milliards d’euros vont être investis par l’Etat. La Réunion bénéficiera d’1,5 milliard d’euros en prenant en compte toutes les aides (fonds de solidarité, prêts garantis par l’État, exonérations de cotisations sociales, appuis au traitement de conflits en entreprise, reports des cotisations, dispositif d’activité partielle).



Présent ce mardi lors d’une table ronde intitulée "La relance économique, un sur-mesure réunionnais" qui s’est déroulée au Lux à Saint-Gilles, le sous-préfet à la relance Gilbert Manicet a précisé que 400 millions du plan étaient d’ores et déjà disponibles et que "50 à 60 % des sommes avaient déjà été engagées". Patrick Lebreton, 1er vice-président de la Région et Dominique Vienne, président du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER), ont également participé à l’événement.



Les entreprises invitées à se réinventer



Cette table ronde clôture le Campus de la profession comptable et est co-organisée par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables (CROEC) et la compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC). Deux professions qui ont accompagné le secteur économique durant la crise sanitaire et qui seront encore fortement sollicitées dans les mois à venir. "Bruno Le Maire nous a remerciés à trois reprises pour notre aide permanente et nos services durant la crise. Il nous a remerciés d’avance pour notre rôle à jouer dans le dispositif de relance", résume Kathy Hoarau, présidente du CROEC.



Pour l’experte-comptable, la crise du Covid a été "singulière" à La Réunion, notre île ayant connu "une baisse d’activité de 25 %, la plus faible de France et Navarre." "Il est temps de se mettre en ordre de marche et d’aller vite. Pour autant, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation".



La crise des gilets jaunes en 2018 a encore des conséquences pour certaines entreprises. Avec celle du Covid-19, la situation économique est délicate.



Se faire confiance



La présidente du CROEC voit en ce plan de relance l’occasion pour les entreprises, tout en "gardant une forme de rentabilité", de se réinventer. "Nous avons ignoré les inégalités et la crise des gilets jaunes nous l'a rappelé. Il y a trois défis à relever demain, celui de l’environnement et du changement climatique, celui des inégalités sociales et un dernier sur les compétences numériques", indique-t-elle. Selon la présidente, le plan doit être adapté à la singularité de l’île. "Il faut travailler ensemble. Comment doit-on utiliser notre interdépendance politique et économique pour co-construire et sortir de cette crise ? Il faut apprendre à se faire confiance".



Un avis partagé par Didier De Launay, président du CRCC. "Un système économique ne peut pas fonctionner sans confiance. Les acteurs économiques doivent avoir confiance les uns en les autres pour fonctionner. Les commissaires aux comptes sont là pour insuffler cette confiance", avance Didier de Launay, qui estime que si les premiers résultats sont encourageants, la crise n’est pas dernière nous. "Il faut la jouer finement, secteur par secteur. On ne doit pas traiter le tourisme de la même façon que la grande distribution. Quand le tourisme a disparu, on s’est rendu compte de son importance", résume le président du CRCC.

