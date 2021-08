Courrier des lecteurs Quel nouveau monde ?

Je ne veux pas de ce nouveau monde, ni pour moi, ni pour mes enfants et petits enfants. Par Hugues MARIE-LOUISE - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 16:51



Le nouveau monde : Mise à bas des démocraties, dictature sanitaire, nouvel ordre mondial ou encore société de techno surveillance. Avec une soi disant élite qui conceptualise les grands changements climatiques, économiques et sociétaux qu’à leur avantage.

Monde discriminé : Objet de lutte sociale infinie qui désigne le fait de distinguer et de traiter de manière différente une personne ou un groupe d’individus par rapport au reste de la société, sur la base de certains critères ou de signes distinctifs (la couleur de peau (racisme), le sexe (

Monde apartheid : Apartheid territorial, social, ethnique et sanitaire. L'apartheid « séparation, mise à part » est une politique de « développement séparé » affectant, selon des critères raciaux ou ethniques, les populations du pays dans des zones géographiques déterminées. On y rajoute les critères sanitaires, économiques…

Monde de cobayes : Attirés d’une part par les bénéfices monstrueux et d’autre part par la faiblesse des coûts et des contrôles, les laboratoires testent leurs produits, au mépris de la sécurité des patients et en manquement éthiques graves. Les industriels du médicament utilisent des populations pour résoudre des problèmes sanitaires. Monde où les personnes âgées et les enfants sont devenus des cobayes par peur…

Monde liberticide : Inquiétude, remise en question, suppression où les atteintes à la vie privée et à la liberté individuelle se multiplient à travers les moyens mis en place pour la télésurveillance, le fichage, les copies des vies privées ; où sous couvert de davantage de sécurité sanitaire, face aux menaces terroristes, de solidarité nationale on nous oblige de renoncer à une part de liberté. Monde où les droits des salariés, des citoyens diminuent en peau de chagrin.

Monde de fourbes : Monde où les menteurs et les mis en examen continuent de gouverner. Où des liens étroits existent entre tout lobbying et politique. Où ceux qui hier étaient inquiets et scandalisés, se réunissent avec ceux la même qui se trouvent au pouvoir maintenant et qui font même partie de ce pouvoir. Ils manipulent la masse et instaurent la peur en faiblissant les esprits

Monde de paradoxe : Où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. L’éternel soi disant combat pour améliorer l’environnement et l’actuel état catastrophique de la planète. La vérité et la réalité contradictoires ou orientées selon les résultats escomptées ou la source émétrice… Cette complexité inattendue de la réalité, la faiblesse de l’esprit humain, son manque de discernement et d’outil conceptuel rendent ces paradoxes encore plus crédibles.

Que pouvons-nous faire ? Il n’y aura jamais de changement social sans actions. Transformons cette peur en espoir, résistons à la fatalité. Repensons nos vies, nos valeurs, notre santé, notre éducation, le progrès, la société, les modèles, les paradigmes, créons notre nouveau monde !

(Sources le journal le monde, le point, wikipédia…) Hugues MARIE-LOUISE







Le nouveau monde : Mise à bas des démocraties, dictature sanitaire, nouvel ordre mondial ou encore société de techno surveillance. Avec une soi disant élite qui conceptualise les grands changements climatiques, économiques et sociétaux qu’à leur avantage.Monde discriminé : Objet de lutte sociale infinie qui désigne le fait de distinguer et de traiter de manière différente une personne ou un groupe d’individus par rapport au reste de la société, sur la base de certains critères ou de signes distinctifs (la couleur de peau (racisme), le sexe ( sexisme ), la religion (antisémitisme, islamophobie), la sexualité ou l’identité sexuelle (LGBT phobie), l’âge (âgisme), l’origine (xénophobie), le handicap , l’ apparence physique , vacciné ou pas, le pass sanitaire ou pas, etc….Monde apartheid : Apartheid territorial, social, ethnique et sanitaire. L'apartheid « séparation, mise à part » est une politique de « développement séparé » affectant, selon des critères raciaux ou ethniques, les populations du pays dans des zones géographiques déterminées. On y rajoute les critères sanitaires, économiques…Monde de cobayes : Attirés d’une part par les bénéfices monstrueux et d’autre part par la faiblesse des coûts et des contrôles, les laboratoires testent leurs produits, au mépris de la sécurité des patients et en manquement éthiques graves. Les industriels du médicament utilisent des populations pour résoudre des problèmes sanitaires. Monde où les personnes âgées et les enfants sont devenus des cobayes par peur…Monde liberticide : Inquiétude, remise en question, suppression où les atteintes à la vie privée et à la liberté individuelle se multiplient à travers les moyens mis en place pour la télésurveillance, le fichage, les copies des vies privées ; où sous couvert de davantage de sécurité sanitaire, face aux menaces terroristes, de solidarité nationale on nous oblige de renoncer à une part de liberté. Monde où les droits des salariés, des citoyens diminuent en peau de chagrin.Monde de fourbes : Monde où les menteurs et les mis en examen continuent de gouverner. Où des liens étroits existent entre tout lobbying et politique. Où ceux qui hier étaient inquiets et scandalisés, se réunissent avec ceux la même qui se trouvent au pouvoir maintenant et qui font même partie de ce pouvoir. Ils manipulent la masse et instaurent la peur en faiblissant les espritsMonde de paradoxe : Où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. L’éternel soi disant combat pour améliorer l’environnement et l’actuel état catastrophique de la planète. La vérité et la réalité contradictoires ou orientées selon les résultats escomptées ou la source émétrice… Cette complexité inattendue de la réalité, la faiblesse de l’esprit humain, son manque de discernement et d’outil conceptuel rendent ces paradoxes encore plus crédibles.Que pouvons-nous faire ? Il n’y aura jamais de changement social sans actions. Transformons cette peur en espoir, résistons à la fatalité. Repensons nos vies, nos valeurs, notre santé, notre éducation, le progrès, la société, les modèles, les paradigmes, créons notre nouveau monde !(Sources le journal le monde, le point, wikipédia…) Hugues MARIE-LOUISE





Publicité Publicité