Quel est l'élu(e) qui a fait défection à Jean-Claude Lacouture dans la nuit ?

Cyrille Melchior a été élu ce matin président du conseil départemental avec 26 voix contre 24 à Jean-Claude Lacouture.



L'élection s'annonçait serrée, elle l'a été jusqu'au bout. Le suspense a duré jusqu'au dernier bulletin.



Le premier bulletin à sortir est pour Cyrille Melchior. Puis Jean-Claude Lacouture fait le trou, jusqu'à compter 5 voix d'avance. Petit à petit, Cyrille Melchior revient jusqu'à ce que l'égalité parfaite se fasse à 20 partout.



Nouvelle égalité à 24. Les deux derniers bulletins vont être déterminants. Nassimah Dindar, qui est scrutatrice, annonce : "Cyrille Melchior".



25 contre 24. Si le prochain bulletin est un "Jean-Claude Lacouture", l'égalité aurait entrainé un second tour.



Toute heureuse, Nassimah Dindar sort le bulletin de son enveloppe et claironne "Cyrille Melchior". La cause est entendue. L'élu de Saint-Paul peut pousser un ouf de soulagement, sous les acclamations et les cris de joie de ses partisans.



Chaque camp croyait en la victoire



Petit retour en arrière, un peu avant 9h, avant que les élus ne pénètrent dans l'hémicycle.



Chaque camp est tendu mais les élus proches des deux candidats sont confiants.



Preuve en est que tout le monde pénètre dans l'hémicycle pour prendre part au vote.



Si un des deux candidats pensait qu'il allait perdre, il lui aurait suffi de demander à ses partisans de boycotter la séance pour que l'élection n'ait pas lieu, du fait de l'absence de quorum.



Tout s'est passé dans le calme et sous la présidence du doyen d'âge, André Thien Ah Koon. Lequel a ajouté encore au suspense en faisant un détour au moment d'aller voter pour aller saluer Didier Robert qui se trouvait à quelques mètres de l'isoloir. Geste très surprenant quand on connait le ressentiment que nourrit le maire du Tampon vis-à-vis de celui qui lui a succédé dans le fauteuil de maire. Ce geste a aussitôt suscité des interrogations chez les observateurs qui l'avaient remarqué : Qu'est ce qu'il signifiait? Fallait-il y voir le signe d'un ralliement de TAK à Jean-Claude Lacouture? La suite des événements allait apporter la réponse...



26 voix contre 24, cela signifie que le vote d'un seul élu a fait basculer le scrutin.



La majorité ne tient donc qu'à une voix. Il va falloir beaucoup de tact et de diplomatie au nouveau président pour tenir ses troupes jusqu'au terme de son mandat.



Je me suis donc trompé



Jusqu'au bout, contre vents et marées, j'avais pronostiqué une victoire de Jean-Claude Lacouture. Je l'avais fait au vu des éléments en ma possession. Manifestement, un (ou une) élu(e) a fait défection dans la nuit ou au petit matin.



De qui s'agit-il? En échange de quoi? L'avenir le dira. L'élection aux postes de vice-présidents nous apportera peut-être la réponse plus vite que prévu...



Je ne m'étais jusqu'à présent jamais trompé. Je vous avais annoncé avant tout le monde, et parfois contre l'avis des autres observateurs, les résultats aux municipales, aux régionales, aux cantonales... Aux sénatoriales, j'avais été le seul à oser un pronostic et à vous annoncer les 5 élus, quatre pour la plateforme, plus Michel Dennemont.



J'ai donc failli ce matin, même si je vous avais prévenu que le scrutin allait être très serré et que de ce fait, une ou deux défections de dernière minute pouvait tout faire basculer.



Il fallait bien que ça arrive un jour.



Je continuerai malgré tout à prendre des risques et à vous faire part des informations exclusives dont je dispose, et à vous faire profiter de ma longue expérience de la classe politique locale.



Quitte à me tromper encore.



Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais..





