Quel est LE symbole de la culture créole réunionnaise ?

Lorsque l’on cherche le symbole d’une culture, d’un peuple, il est souvent associé à un drapeau.



Quatre drapeaux pour une île



Le drapeau le plus fréquemment utilisé est le Volcan rayonnant, ou Mavéli, dessiné en 1975 par Guy Pignolet. Seulement voilà, il n’est pas le seul. Rien que pour La Réunion, il en existe trois autres. Il y a celui proposé par l’Association pour le drapeau de La Réunion (APDR) en 1996, composé du drapeau français et de cinq couleurs.



On compte également le drapeau du MLK, drapo kiltirel Larényon, proposé par François Saint -Omer en 1984, et le drapeau indépendantiste de Bernard Grondin de Lorganizasyon popilèr po libèr nout peï (LPLP), créé en 1986. Difficile donc de choisir ce symbole pour représenter l’île avant de choisir parmi ces propositions...



Rougail saucisses ou cari poulet ?



Autre image qui arrive vite quand on parle de La Réunion : la cuisine locale ! Et là aussi, il y a débat. Certains placeront le rougail saucisses au sommet de la liste des plats peï ; d’autres lui préfèrent le cari poulet. Les recherches des internautes sur Google à La Réunion placent le rougail saucisses derrière le cari poulet, le rougail morue et le cabri massalé.



Selon la fonkeser Michoue, cette attachement à la nourriture vient peut-être d'une peur du manque.



Le kréol ou les kréols ?



Question de langue, ici encore, il y a du choix. Lofis la lang reconnaît plusieurs écriture du créole réunionnais, et à l’oral, des variations existent.



Paille en queue ou géko ?



Outre la langue, la cuisine ou le drapeau, le paille en queue, le dodo et le géko vert sont les animaux qui sont les plus utilisés pour représenter l'île. Mais vous, si vous devez faire deviner La Réunion à l’aide d’un seul symbole, lequel choisiriez- vous ?