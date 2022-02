A la Une .. Quel cyclone vous a le plus marqué ?

Alors que La Réunion fait face au cyclone tropical intense Batsirai, #LeDébatDuCouvreFeu vous invite à vous rappeler des épisodes cycloniques les plus mémorables de l'île. Quel cyclone vous a le plus marqué ? Donnez votre réponse en commentaire : Par NP - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 21:00