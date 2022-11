Communiqué "Quel avenir pour nos enfants" : Extinction Rebellion interpelle les Réunionnais en marge du COP27

Alors que la COP27 s'est ouverte ce dimanche, le collectif Extinction Rebellion a mené une action symbolique et pacifique pour éveiller les consciences. Par N.P - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 09:46

Le communiqué :



Les militant.es d'Extinction Rebellion Réunion ont mené, sur le front de mer de Saint Paul, une action d'interpellation des réunionnais suite à l'ouverture de la COP27 en Egypte ce dimanche 6 novembre.



Sur le parvis du débarcadère, nous avons inscrit au sol, à la craie, des messages alertant sur l'urgence climatique rappelée depuis des décennies par les scientifiques.



Par cette action symbolique et pacifique, nous appelons l'ensemble de la population à entrer en désobéissance face à un état qui ne la protège pas des catastrophes climatiques. En effet, le gouvernement actuel, par son inaction politique, préfère préserver les intérêts économiques d'une minorité, plutôt que de prendre des mesures à la hauteur de l'urgence.



Nous demandons expressément que l'ensemble des 150 propositions de la convention citoyenne pour le climat, qui ont été massivement rejetées par la majorité l'an dernier, soient reprises afin de mettre la France sur une trajectoire permettant d'atteindre le plus rapidement possible la neutralité carbone.