Quel avenir pour la carte Opel à la Réunion ?

En grande difficulté ces dernières années, la marque Opel a été rachetée par le groupe PSA qui veut en faire l'un de ses atouts majeurs de son développement à l'international. De grosses ambitions qui passent par une restructuration de la gamme, l'abandon de certains modèles et une stratégie de groupe sur l'optimisation des plate-formes. Pour la première fois depuis des années, la marque a été bénéficiaire en 2018 six mois seulement après le début de son plan de redressement. Mais à la Réunion, où la marque est représentée par la Sogecore, difficile d'afficher une aussi belle satisfaction avec des chiffres en baisse. 591 modèles vendus en 2017, 492 en 2018 et seulement 64 modèles écoulés depuis le début de cette année. Une situation qui met en péril les bonnes relations entre la Sogecore et la marque Opel.





Un constructeur reste propriétaire de sa marque et décide qui va le représenter sur tel territoire. C'est ainsi que le groupe PSA a décidé ces dernières années, de retirer la carte DS au groupe CFAO pour la confier à son rival Caillé. L'une des raisons de ce retrait a été le refus du groupe CFAO de réaliser les investissements voulus par le constructeur pour que les show rooms et le niveau du service après-vente soient aux normes voulues pour une marque premium. Plusieurs millions d'euros ont été ainsi investis par le groupe Caillé sur les sites DS Stores de Saint-Denis et de Saint-Pierre.En sera-t'il de même pour Opel dont l'importateur local, la Sogecore…

