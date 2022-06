La grande Une Quel artiste réunionnais pour le prochain featuring avec Fanny J ?

La zoukeuse à succès est à La Réunion pour deux dates avant de reprendre sa tournée à travers la France et les océans. Elle est amoureuse de notre île et s'est dite ouverte à un nouveau projet avec un artiste local. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 18:50





Fanny J s'est produite au L'interprète du tube "Ancrée à ton port" qui est chanté encore aujourd'hui à tue-tête dans toutes les soirées réunionnaises même quinze ans après sa sortie, s'est arrêtée quelques jours dans notre île.Fanny J s'est produite au Métisse Club à Saint-Gilles vendredi soir et se rend samedi soir au Reborn à Saint-Pierre. Elle a accordé une interview à Zinfos974 durant son passage à La Réunion.



Un prochain featuring avec un artiste réunionnais ?



Fanny J se dit prête à travailler avec un chanteur ou une chanteuse de La Réunion sur un futur projet mais aucune discussion n'est pour l'instant lancée.



La zoukeuse nous livre tout de même la liste de ses artistes préférés de La Réunion : Kalipsxau, Barth, MIKL, Kaf Malbar et Orlane.



Faire rayonner le zouk



Fanny J se définit comme une ardente défenseuse du zouk. Elle déclare s'atteler à la tâche pour faire reconnaître ce genre musical comme l'un des plus grands au niveau international.



La chanteuse explique : "C'est toute l'Africanité, tout le Panafricanisme. Au travers de toute la mixité culturelle, on arrive à donner une chaleur. Pour moi, l'amour, c'est l'union !"





