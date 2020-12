Que va devenir le pont métallique de la Rivière des Galets ?

Adieu pont métallique. Ne répondant plus aux caractéristiques du trafic routier de notre époque, il commencera à être démonté vers la fin du premier trimestre 2021. Mais sa décontraction ne se fera pas en un claquement de doigt. a confirmé que l'ancien pont sera démoli selon des procédés particuliers.



Après analyse, il s'est en effet avéré que le vieux pont était par endroits recouvert de peinture contenant du plomb. De plus, de l'amiante serait présente en partie, sur la charnière de l'ouvrage.



Des précautions particulières sont donc nécessaires avant de procéder à son démontage. Le pont sera découpé en plusieurs tronçons, d'une centaine de mètres chacun. La dépose du pont se fera dans la rivière puis il sera acheminé sur la rive droite de la rivière. C'est là que les différentes parties seront traitées dans un atelier spécialisé afin d'y enlever les polluants avant que le métal ne soit vendu.



Jusqu'à février 2021, une phase de consultation des entreprises pouvant intervenir sur ce marché est ouverte.



Les travaux de démontage devraient commencer à la fin du premier trimestre de l'année prochaine et durer environ un an, pour un coût estimé à ce jour à 6 millions d'euros. La dépose des tronçons dans le lit de la rivière se fera évidemment une fois que la saison cyclonique ne représentera plus aucun risque de crue.