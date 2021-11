Communiqué Que se passe-t-il dans nos casernes de pompiers ?

Alors qu'un incendie a ravagé une concession automobile le 10 novembre dernier, Jean-Hugues Ratenon estime que ce sinistre soulève plusieurs interrogations. "Pourquoi les pompiers de Bras Panon ne sont-ils pas intervenus sur cet incendie ?", questionne le député, qui demande, d'une façon plus générale, "quel est l'état des casernes à La Réunion". Par N.P - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 17:29

Le communiqué du député :



Le 10 novembre dernier, un incendie a ravagé une concession automobile à Bras Panon. Personne n’a été blessé fort heureusement mais les dégâts sont considérables : une dizaine de véhicules détruits totalement ou partiellement. Le préjudice est estimé par son propriétaire à 180 000 euros.



Un chef d’entreprise abattu, dans le désarroi. Incendie criminel ou accidentel ? A la justice de le déterminer ;



Toutefois, ce sinistre soulève des interrogations :

1°) comment se fait-il que ce sont les pompiers des communes voisines qui sont intervenus et pas ceux de Bras Panon qui se trouvent, pourtant, à 500 mètres ?

2°) une intervention des soldats du feu de Bras Panon aurait-elle limiter les dégâts ?

3°) si c’était une maison avec des personnes à l’intérieur, les conséquences n’auraient-elles pas été dramatiques ?



C’est pourquoi, je vais interpeller officiellement les responsables du SDIS : pourquoi les pompiers de Bras Panon ne sont-ils pas intervenus sur cet incendie ?



D’une façon plus générale : quel est l’état des casernes à La Réunion?



Y’a-t-il un problème d’effectifs ?



Il est question de la sécurité des biens et des personnes. N’attendons pas que le pire se produise.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion