A la Une . Que se cache-t-il dans nos aliments ? Âmes sensibles s'abstenir Une ONG à but non lucratif, Foodwatch, se bat pour une alimentation sans risque, saine et abordable. Selon leur dernière enquête, il apparait que dans nos aliments et boissons se cachent toutes sortes de bestioles. Ces "ingrédients" seraient utilisés par les industriels de l’agroalimentaire sans pour autant que leur provenance animale ne soit clairement indiquée aux consommateurs. Porc, Boeuf et insectes seraient présents dans des produits bien connus...

le panier de Yoplait aux fruits rouges contiendrait de la gélatine de boeuf sans que ce soit signalé sur l’emballage. On y apprend également que les Chamallows Haribo ainsi que L’Authentique Petit Ourson de Cémoi contiendraient de la gélatine de porc alors qu’il est écrit simplement "gélatine" sur le produit.



L’Orangina Rouge contiendrait des carmins (un colorant issu de la cochenille) alors que le Comté AOP au lait cru bio de chez Système U contiendrait du présure (substance provenant de l’estomac de veaux abattus avant sevrage), le tout sans que le consommateur ne sache explicitement ce que c’est.



Les emballages sont aussi dans la ligne de mire de a glace Façon glacier, fraise et morceaux de meringue Carte d’Or ainsi que sur les Pommes rouge et luisante de Fuji, est en fait une sécrétion de cochenille asiatique. Qui pourrait croire que ces pommes, au rayon fraicheur, puissent être recouvertes de résine d’insecte.



Au final, force est de constater que tout ça n’est pas très appétissant. L’association se bat justement pour que les industriels soient dans l’obligation d’indiquer clairement et en toute lettre les contenus ainsi que leurs provenance.



Afin d’obtenir gain de cause et de faire cesser ces arnaques à l’étiquette, Foodwatch vient de lancer Cette nouvelle enquête, une douzaine de produits sont épinglés, dont certains, particulièrement connus. Selon eux,contiendrait de la gélatine de boeuf sans que ce soit signalé sur l’emballage. On y apprend également que lesainsi quecontiendraient de la gélatine de porc alors qu’il est écrit simplement "gélatine" sur le produit.contiendrait des carmins (un colorant issu de la cochenille) alors quecontiendrait du présure (substance provenant de l’estomac de veaux abattus avant sevrage), le tout sans que le consommateur ne sache explicitement ce que c’est.Les emballages sont aussi dans la ligne de mire de Foodwatch . En effet, le "shellac" (E904) apparaissant sur les emballages de lainsi que sur les, est en fait une sécrétion de cochenille asiatique. Qui pourrait croire que ces pommes, au rayon fraicheur, puissent être recouvertes de résine d’insecte.Au final, force est de constater que tout ça n’est pas très appétissant. L’association se bat justement pour que les industriels soient dans l’obligation d’indiquer clairement et en toute lettre les contenus ainsi que leurs provenance.Afin d’obtenir gain de cause et de faire cesser ces arnaques à l’étiquette, Foodwatch vient de lancer une pétition en ligne pour rétablir la vérité sur les étiquettes. Pascal Robert Lu 456 fois





Dans la même rubrique : < > Opération délicate pour redresser le majestueux banian de l'Anse des Cascades Une paroi de confortement du chantier gigantesque de Cour Kerveguen s'est affaissée