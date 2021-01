A la Une .. Que retenez-vous de l'année 2020 ?

L’année s’achève et des images nous reviennent à l’esprit. Nous avons interrogé des passants dans le centre ville de Saint-Denis. Ils nous répondent le plus spontanément possible. Par Emilie Carassou - Publié le Lundi 4 Janvier 2021 à 10:16 | Lu 81 fois

Cette année restera dans l’esprit des Réunionnais. En raison du Covid-19 évidemment mais aussi de tous les conséquences du confinement. Nous vous avons demandé votre avis dans les rues piétonnes de Saint-Denis : qu’allez-vous retenir de l’année 2020? Voici vos réponses :



Jeannette : « Ce que j’ai le plus retenu c’est le confinement, le port du masque et tout ce qui tourne autour du Covid. Le confinement, c’était bien. Ça a permis de me reposer et de réfléchir sur la vie et après j’ai repris mon travail. J’ai pu réaliser tout ce que je voulais pour 2020. Moi je positive sauf pour le port du masque parce qu’on n’est pas habitué mais sinon ça va »



Sylvie : « Je retiens une année particulièrement marquée par la Covid-19 et tout ce que ça a engendré mais ce qu’il faut surtout retenir c’est de continuer à vivre malgré cela, malgré cette pandémie, il faut continuer à sourire, continuer à vivre comme on faisait avant car ce virus a tendance à nous isoler, à nous museler, on ne peut plus parler, on ne peut plus se voir mais il faut aller au-delà de ça, ce que je retiens de l’année 2020 c’est du négatif par rapport à cette pandémie et du positif parce qu’il faut qu’on aille au-delà »



Yvan : « Ce que j’ai retenu de l’année 2020, c’est qu’avec cette maladie-là, le Covid-19, les familles ont retrouvé un peu plus d’amour, de convivialité dans la maison. Je trouve que c’est important parce que c’était un truc oublié y a quelques années mais là ça revient, il ne faut pas dire merci à la maladie… Il n’y a plus de fêtes comme avant, chacun chez soi ça a rendu les gens un peu égoïstes parce qu’on ne peut plus vraiment se rassembler »



Sylvie, personnel soignant au CHU : « Je retiens que c’est une année difficile à cause du Covid et du masque. Une liberté en quelque sorte restreinte, des visites moins régulières qu’auparavant causent l’isolement des personnes âgées et la détresse des gens psychologiquement. Pour moi, ça n’a rien changé car je suis plutôt casanière mais pour d’autres personnes, oui psychologiquement il y a beaucoup de détresse. Contrairement à d’autres qui ne travaillent pas, moi j’ai cette chance mon travail me permet d'aider et soutenir ceux qui ont en besoin je pense qu'il faut rester positif et aller de l'avant »



Gianni, gérant d’une entreprise : « La mort de plusieurs personnalités, la Covid-19 enfin c’est vaste moi je pense surtout à la contamination d’Emmanuel Macron et de Donald Trump. À La Réunion on a plutôt de la chance, on a été épargnés. Après je connais pas mal de personnes qui ont été touchées, qui sont passées près de la mort et c’est triste. Moi je fais partie d’un secteur où j’e n’ai pas eu de problème et c’est pour ça que j’ai de la chance, c’est un secteur où on avait besoin de moi, celui de l’informatique car tout le monde en avait besoin pour le télétravail. Le secteur informatique a explosé »



Lucas : « C’était une année difficile au vu du confinement et de la Covid-19 qui a quand même bloqué certaines personnes sur leurs projets par exemple. Moi j’avais pour projet de voyager et c’est tombé à l’eau. Le confinement a permis aussi un temps de repos, pas de travail, un petit moment de bonheur on va dire, même si ce n’était pas facile parce que rester chez soi à rien faire toute la journée à part jouer c’est saoulant. Personnellement ça ne m’a pas vraiment touché parce que j’aime bien rester chez moi même si là c’était trop fatigant. Après j’avoue que les magasins et les restaurants fermés m’ont touché parce que j’ai une certaine habitude de sortir au moins une fois par semaine »