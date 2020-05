Que réserve Édouard Philippe pour l’acte 2 du déconfinement

C’est avec l’aide d’un Conseil de défense qu’Édouard Philippe et le gouvernement ont préparé cette deuxième phase du déconfinement qu’il présente ce jeudi 28 mai. Le chef du gouvernement devrait annoncer des assouplissements des restrictions prises pour lutter contre l’épidémie. Ces changements ne devraient toutefois concerner que les départements classés vert lors de cette présentation.



Une nouvelle carte du déconfinement



La première étape sera probablement une présentation de la nouvelle carte de déconfinement avec la classification en rouge et vert. La présentation du pays totalement en vert n’est pas à exclure même si cela paraît compliqué pour des régions comme le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et Mayotte. La Réunion devrait rester en vert.



L’hôtellerie-restauration



C’est le secteur qui attend le plus ces annonces. Les propriétaires de bars, hôtels et restaurants n’attendent que le feu vert pour pouvoir reprendre leurs activités. Un avis du Haut Conseil de la Santé publique est favorable pour la relance de l'activité dans les restaurants, avec notamment la règle d'un mètre d'espacement entre les clients et le protocole sanitaire prévu pour une réouverture dans le respect des règles de distanciation, dans les territoires classés en vert.



La levée des 100 km



Ce pourrait être l’une des mesures annoncées par le Premier ministre. Le secrétaire d'État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a déclaré sur LCI que la deuxième phase de sortie du confinement pourrait donner "plus d'amplitude à la mobilité ». Les frontières internationales devraient cependant rester fermées.



Écoles et Lycées



Avec le ministre de l’Éducation qui milite pour que les parents envoient leurs enfants à l’école, il est fort à parier que le gouvernement annonce la réouverture des lycées.



Parcs et jardins



Certains maires, dont celle de Paris, militent pour la réouverture des parcs et jardins dans les zones rouges.



Parc de loisirs et activités culturelles



Le Puy du Fou fait-il office de jurisprudence? Le parc d’attractions vendéen qui doit ouvrir le 11 juin s’inscrit dans le cadre plus large de celle des parcs de loisirs situés en zone verte. Ceux-ci pourraient obtenir l’autorisation d’ouvrir.

Du côté des musées, les petits auront sûrement l’autorisation d’ouvrir à la différence des grands en zone rouge comme le Louvre.

Théâtre et cinéma pourraient avoir un calendrier de reprise.



Piscines et salles de sport



Une date pourrait être annoncée à ce sujet. Certains pays européens comme l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne ont déjà autorisé leurs ouvertures.