La grande Une Que pourra-t-on faire à La Réunion à partir du 11 mai ?

Classée dans les départements "verts", La Réunion bénéficiera de modalités de déconfinement "souples". Certaines activités redeviendront possibles à compter du 11 mai, mais d'autres restent interdites au moins jusqu'au 2 juin (il faudra attendre la fin du mois pour connaître les perspectives d'évolution). Alors concrètement, que pourra-t-on faire à compter de lundi prochain ? On fait le point par secteur :



Vie sociale et activités :



A compter du 11 mai, il sera autorisé de se balader en forêt, dans les parcs et jardins. Vous aurez également la possibilité de vous rendre à la médiathèque, à la bibliothèque et dans les petits musées, mais aussi au cimetière.



Impossible par contre de profiter de la plage, ou d'aller faire du sport en salle.

Pour ce qui est des lieux de culte, ils seront ouverts mais les cérémonies resteront interdites.

Les mariages devront encore être reportés (sauf urgence).

Pour les cérémonies funéraires, la règle des 20 personnes maximum demeure.

Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits au moins jusqu’au 2 juin et ceux de plus de 5000 personnes jusqu’au 31 août.



Déplacements :



On pourra à nouveau se déplacer dans l’espace public sans attestation, et prendre les transports en commun (à condition de respecter les gestes barrières et mesures de distanciation). Jusqu'au 2 juin au moins, les voyages en dehors de l'île seront encore réservés aux motifs impérieux professionnels et familiaux, avec port du masque obligatoire.

Les taxis et VTC devront limiter le nombre de passagers et le port du masque est obligatoire s’il n’y a pas de protection chauffeur/passager.



Commerces :



Les commerces (hors bars, cafés, restaurants) pourront rouvrir dans le respect des règles sanitaires et organisationnelles (le masque est recommandé pour les personnels et les clients). Idem pour les coiffeurs, instituts de beauté, etc. Les marchés en plein air pourront se tenir dans le respect de ces mêmes règles (possibilité de fermeture par le préfet). Cependant, les bars, cafés et restaurants restent fermés.



Établissements scolaires et crèches :



Les crèches seront rouvertes dans la limite de groupes de 10 enfants, avec masques obligatoires pour les personnels. Pour les maternelles et élémentaires, les classes rouvrent dans la limite de 15 élèves par classe. Notons toutefois que certains maires de l'île ont déjà fait connaître leur refus d'ouvrir les écoles.



Pour les collèges, la réouverture se fait également avec 15 élèves par classe, en commençant par les 6ème et 5ème, et avec masque obligatoire. Il faudra encore attendre pour les lycées (la décision sera prise fin mai sur l’ouverture début juin, en commençant par les lycées professionnels). À l'Université, les cours ne reprendront pas en présentiel avant la prochaine rentrée universitaire.



Sport :



Il sera possible de pratiquer du sport individuel en extérieur sans limite de temps (mais toujours en respectant les règles de distanciation sociale).



Les sports individuels à l’intérieur, comme dans les gymnases ou en piscine restent interdits, tout comme les sports collectifs et de contact.



Le gouvernement a mis au point une infographie :



Marine Abat Lu 3094 fois Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur