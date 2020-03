Municipales 2020 "Que penser de ces méthodes de 'délinquant Politique' d’un autre temps ?" "Possession Nout Fierté" dénonce des incidents lors d'un meeting de la tête de liste Stéphane Randrianarivelo à La Possession :

"Mardi soir, nous avons tenu un meeting dans le quartier de Moulin Joli à La Possession.



Celui-ci était initialement prévu à Chemin St-Alme à la Rivière des Galets.



Cependant, nous étions dans l’obligation de nous délocaliser au vu de l’installation précitée d’un autre candidat dont le planning, publié sur les réseaux sociaux, ne prévoyaient pas de meeting à cet endroit.



Cette décision est une preuve de la volonté de perturber notre planning du jour.



Ne voulant pas basculer dans une situation de confrontation, notre meeting s’est donc tenu à Moulin Joli. Contre toute attente, ce même candidat est venu perturber, une nouvelle fois, l’allocution de notre tête de liste Stéphane Randrianarivelo. Nous avons subi deux passages d’un cortège bien organisé : voiture sono à fond, klaxons, feux de détresses, insultes et bras d’honneur, bien décidé à interrompre notre message aux habitants du quartier.



Dans leur volonté de nuire, le cortège s’est même employé à perturber le meeting de la candidate Anne-Flore Deveaux, installée respectueusement, un peu plus loin. Mme Deveaux, elle-même choquée de la tournure des évènements, est venue rejoindre M Randrianarivelo pour faire front commun face à l’incivilité, le mépris des valeurs de la République, de la démocratie et du respect d’autrui.



Que penser de ces méthodes de « Délinquant Politique » d’un autre temps ?



Je rappelle que ce candidat, il y a encore une semaine, publiait sur les réseaux sociaux son indignation face à l’intimidation, la calomnie dont il aurait (selon lui) été la cible… Comment faire confiance à quelqu’un utilisant un double langage ? Ne serait-ce pas une pure invention pour s’attirer un peu de sympathie ?



Demain, ce candidat irrespectueux, biberonné aux méthodes passéistes, intolérant aux valeurs de la République et de sa démocratie, souhaite embrasser la noble fonction de Maire en représentant les 34 000 Possessionnais ?



Nous, Possession Nout Fierté, nous n’acceptons pas ce manque de respect, ce bafouement public de la démocratie.



Nous, Possession Nout Fierté, nous appelons à sanctionner, dès le 15 mars ce candidat qui se croit tout permis."



Citoyens et colistiers de Possession Nout Fierté

