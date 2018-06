Que nous prépare Adolph Trump maintenant ? (Oups ! Je voulais dire "Donald", bien sûr )

Il a rencontré l’autre cinglé de Pyong Yang et ils ont dû bien se marrer, ces deux archi-fous, tous deux prêts à faire péter la planète en se foutant du tiers comme du quart. Tellement à l’Ouest qu’ils sont bien les seuls à croire que nous sommes dupes.



Il a ses idées sur l’immigration, le Donald-Fuck ; chacun a la sienne. On peut en discuter des centaines d’heures durant, personne ne sera jamais d’accord avec son voisin.



Perso, je pense qu’il vaudrait mieux aider les immigrants à être heureux chez eux car personne ne s’exile de gaieté de coeur. Il suffit juste d’éradiquer la pauvreté, la misère, les épidémies, les guerres, le palmier à huile et les tyrans.



Toutes choses possibles au demeurant ; seul le désir d’y parvenir manque.



Vous pensez bien que les multinationales pharmaceutiques ne vont pas aider à l’élimination de la maladie dans ces mines de pognon que sont pour eux les pays pauvres !



Vous pensez bien que les multinationales agroalimentaires ne vont pas renoncer à vendre du poulet gonflé à la pompe-vélo et aux merdes chimiques, dans ces mêmes mines de pognon que sont aussi ces pays souffrant de sous-nutrition !



Là, pour en revenir à l’immigration, Trump a décidé de séparer parents et enfants. On n’est pas plus monstrueux.



Tout le monde est contre. Même la first bimbo est contre.



Tant qu’il y est, pourquoi ne crée-t-il pas de camps d’internement puis d’extermination ? Ça s’est déjà produit, il n’y a guère.



Et après, que va-t-il nous pondre, cet Adolph au petit pied ? Une interdiction de mariage mixte ? Histoire de ne pas contaminer sa race blonde ? La stérilisation forcée de tout ce qui n’est pas blanc ?



Cet homme est dangereux, on ne le dira jamais assez.