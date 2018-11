"Que la surrémunération de 35% de vie chère soit étendue à l’ensemble de la population"

Les initiatives ont fleuri depuis une semaine. De toute part, des citoyens ont mis par écrit les attentes qui étaient les leur sur les feuilles de revendications distribuées par les Gilets jaunes.



A Saint-denis ce mardi matin, ce sont des citoyens et des personnalités de syndicats de transporteurs qui ont pris la parole. Une prise de parole diffusée en direct sur leur page internet.



Prenant le micro au nom de ses camarades, le transporteur Michel Allamèle a annoncé les six propositions qui ont émergé du tour de table.



Il en ressort une liste de revendications en six points : "que le gasoil soit à moins d’un euro le litre, le supercarburant à moins d’1,30 € le litre, et gelé sur trois ans. La surrémunération de 35% de vie chère étendue à l’ensemble de la population. En troisième point, la suppression totale de l’octroi de mer. En quatrième point, l’exonération totale du fret, la suppression de la TVA comme à Mayotte et en Guyane. Et en sixième point, la transparence totale sur le financement de la nouvelle route du littoral."