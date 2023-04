Courrier des lecteurs Que La Réunion accueillent les habitants des quartiers insalubres de Mayotte

Par Jules Maprise, Réunionnais et solidaire - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 14:42

Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur : l'opération Wuambuchu. Comme vous le savez peut-être, cette opération consiste à détruire des bidonvilles qui sont situé dans des zones insalubres où il est très difficile pour les forces de sécurité d'y accéder. Lieu où se cachent les gangs, les vendeurs de drogues etc. Étant donner que certains élus de La Réunion comme Gilbert Annette, Julie Pontalba (conseiller.e.s. municipaux de la majorité à Saint-Denis) et les associations des droits humanitaires réunionnais s'y oppose, je propose au vue de notre esprit de solidarité et de vivre ensemble d'accueillir les étrangers de Mayotte vers notre île afin de leur offrir de bonnes conditions de vie et leur éviter l'explusion, protéger les délinquants criminels qui sévissent à Mayotte en tout impunité. Je crois qu'en faisant cela nous avons l'opportunité ici de faire quelque chose de grand, d'humain et de positif pour les Comoriens et pour la région dans son ensemble. En accueillant ces personnes à La Réunion, nous pourrions leur offrir un environnement plus stable et plus sûr, ainsi que des opportunités économiques et éducatives, étant donné que Mayotte n'as pas les capacités structurelles d'enseigner les enfants comoriens et que certains ont du mal a acceder au soin, meme si certains reussisent a s'en sortir a travers les evasan vers notre ile. Je suis convaincu qu'avec une planification et une gestion appropriées, ces préoccupations peuvent être atténuées. Si certains y sont contre cette proposition, je vous invite simplement à soutenir l'opération Wuambuchu, soutenir nos compatriotes mahorais. Je pense que nous avons la responsabilité morale et humaine d'aider nos voisins dans le besoin. Nous avons la chance de vivre dans une région prospère et stable, et nous devons partager cette chance avec ceux qui sont moins chanceux. Je vous invite donc à demander au Préfet de Mayotte et de La Réunion de renvoyer ces pauvres personnes vers ici. Je vous remercie pour votre temps et votre considération, et j'espère que nous pourrons travailler ensemble pour faire de La Réunion une île encore plus solidaire et prospère. Sincèrement, Jules Maprise Réunionnais et solidaire Cher(e)s élu(e)s et concitoyen(ne)s de La Réunion et associations humanitaires de La Réunion,