Courrier des lecteurs Que 2023 soit une meilleure année, remplie de santé, d’espoir et d’harmonie

Par Jean Claude Comorassamy - Publié le Samedi 31 Décembre 2022 à 12:05

La période des vœux est un moment privilégié et surtout une bonne occasion pour se rassembler en famille, entre amis pour fêter ou prier dans les églises, les temples, les mosquées…dans le but, d’oublier un instant les soucis et les aléas de la vie quotidienne. Ce qui devrait nous permettre par la suite de repartir de bon pied.



Étant donné que l’année 2022 a été assez compliquée socialement pour la plupart d’entre nous, avec toujours la crise sanitaire qui perdure, la crise énergétique, la crise sociale, les conflits au Moyen-Orient de ces derniers mois, qui ne nous rassurent pas, avec des impacts inflationnistes que nous subissons, la crise de confiance en nos politiques….etc, etc.



Plus que jamais, à l’aube de cette nouvelle année, chacun de nous doit se sentir responsable et se nourrir de la lumineuse vision d’espoir et d’amour de l’archevêque Desmond Tutu. Et faisons foi dans sa parole qui disait « l’espoir, est d’être capable d’entrevoir une lumière au milieu des ténèbres ».



Ainsi, à l’orée de cette nouvelle année, formulons les vœux de santé, de paix, de bonheur, de fraternité et d’harmonie à tous.



Gardons un regard d’espoir, de positivité sur l’avenir et de bienveillance, malgré que le monde soit tumultueux.



Zot tout' bone-érèz ané é in’ bone santé po 2023 !