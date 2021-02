A la Une ... Quatrième édition du concours de la correspondance: Semaine 9

« Bengale » serait né entre 1743 et 1748 puis avant d’être embarqué pour la métropole. Un enfant à l’âge de neuf ans peut-il ramener dans ses souvenirs, des fragments de la vie de Bourbon. En ce temps-là il y avait quelques milliers de Blancs pour des dizaines de milliers d’esclaves arrivant d’Afrique ou de l’Inde. Il y a plus de 260 ans.



Françoise Chandernagor vous demande comment un peuple composé de maîtres et d’esclaves a réussi un brassage d’une culture aussi riche et métissée que la nôtre. Comment la population s’est brassée dans une diversité ethnique et sans modèle ? comment a-t-elle inventé une langue pour communiquer entre les Cafres, les Indiens, les Blancs, les Chinois, les Musulmans venus d’ailleurs ? Comment cette diversité s’est-elle s’immisçait dans la cuisine, la danse, la musique ? Les réponses à ces questions vous les trouverez quelquefois dans les livres ou en questionnant la troisième jeunesse ou tout simplement en écoutant des réponses à écouter dans le silence de votre cœur…



Le principe de la quatrième édition du concours de la correspondance est le suivant :

Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de La Réunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils fait pour vivre ensemble avec leurs différences ?"



Vous commencerez votre lettre par :

Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes… Laissez-moi vous dire que…



