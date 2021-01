Culture Quatrième édition du concours de la correspondance: Semaine 7

Par Gilette Aho - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021

Voilà plus d’un mois que nous avons mis en ligne la quatrième édition du concours de la correspondance et pour cette septième semaine, vous ne refuserez pas quelques conseils en vue de l’écriture d’une lettre à Françoise Chandernargor, j’en suis certaine…



1) Écrivez comme si vous parlez. Dans un premier temps, mettez les phrases noir sur blanc. Les messages que vous avez envie de faire passer.



2) Notez, hiérarchisez et organisez vos idées ! Même si vous ne savez pas vraiment sur le moment ce que vous pourrez en faire, ni même si vous les utiliserez, quand le scénario de votre lettre se dessinera, il sera alors temps de leur donner vie... ou non



3) Ne vous inquiétez pas trop des fautes de grammaire ou d'orthographe. Ce qui importe le plus est le message que vous voulez faire passer, une fois que vous avez terminé, vous pouvez relire votre lettre et corriger les erreurs.



4) Lire le texte à voix haute demeure la meilleure façon de juger, de s'assurer de la sonorité harmonieuse de la phrase. Vous pouvez ainsi détecter les hiatus (rencontres désagréables de deux voyelles). De même, les homophones (mots qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent différemment)



5) Dernier conseils : Vos mots doivent aller à l'essentiel : votre sincérité. Ne cherchez pas la formule qui fait mouche. Souvenez-vous des quelques phrases de Nicolas Boileau, l'Art poétique, Chant I. :



Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. (...)



Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. (...)

Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,



Polissez-le sans cesse et le repolissez ;

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez





Le principe de la quatrième édition du concours de la correspondance est le suivant :



Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de La Réunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils faits pour vivre ensemble avec leurs différences ?"



Vous commencerez votre lettre par :



Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes…

Laissez-moi vous dire que…



Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes



