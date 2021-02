A la Une ... Quatrième édition du concours de la correspondance: Semaine 12

Il vous reste moins de deux mois pour participer à la quatrième édition du concours de la correspondance. Toutes les précisions ci-dessous : Par Gillette Aho - Publié le Vendredi 19 Février 2021 à 11:56 | Lu 121 fois





L’histoire, la solitude devant la mort, l’enfermement, la rivalité, l’univers des femmes sont présents dans ses romans « il existe des paramètres connus et d’autres sont méconnus. J’aime reproduire des personnes de mes romans « de l’intérieur ». Prenez le cas de Mme De Maintenon, c’était une femme très mal connue voire caricaturée… Je connais son enfance, je n’altère pas l’histoire de sa rencontre avec Louis XIV… j’entrevois à quel moment ils sont devenus amants. Je prends l’histoire là où elle est » …

Françoise Chandernagor a beaucoup à dire sur ses romans, sa façon d’écrire et aussi sur son implication au prix Goncourt chaque année « je me passionne pour la littérature contemporaine que je découvre lors de la lecture des romans que je reçois. Je me souviens encore du Testament français d’Andreï Makine, ce fut un délice ! Une lecture inoubliable et il est intéressant qu’un roman français nous ramène vers des sujets de société. »



Ces quelques traits de caractère vous permettront mieux de connaitre la destinataire de votre contribution… et Le principe de notre concours est le suivant :

Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de La Réunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils fait pour vivre ensemble avec leurs différences ?"



Vous commencerez votre lettre par :

Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes… Laissez-moi vous dire que…



Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes

http://aparmedia.wixsite.com/appel



