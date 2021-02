A la Une .. Quatrième édition du concours de la correspondance: Semaine 11

Il vous reste deux mois pour participer à la quatrième édition du concours de la correspondance. Toutes les précisions ci-dessous :





Aujourd’hui, nous rentrons dans les détails précis. Comment rédiger une lettre à une écrivaine de renom telle que Françoise Chandernargor.



Sachez tout d’abord, qu’il suffit de mettre votre tract de côté ! Notre personnage est tout simplement à la quête d’informations (comme bon nombre de personnes d’ailleurs) sur l’harmonie du peuple réunionnais.



Cette semaine, nous apportons quelques conseils quant à la technicité de l’écriture. Tout ce qui a été dit, répété et écrit pourrait dans un premier temps servir de base à votre lettre : pourquoi ? comment ? quand ? sont les questions qu’il vous faudra poser et par la suite apporter la réponse.



Le plus évident est de se baser sur ce qu’on connaît…. Vous risquez moins de vous perdre. Un dernier conseil « très connu des écrivains » est de « vous extravertir ». Comment y arrive-t-on ? En se relisant tout simplement à voix haute !

Trouver la musicalité des mots, faire le lien entre le passé et aujourd’hui, se projeter dans la vie de l’autre, voici trois autres pistes à étudier et (surtout) à méditer pour vous lancer !



Le principe de la quatrième édition du concours de la correspondance est le suivant : Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de La Réunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils fait pour vivre ensemble avec leurs différences ?"



Vous commencerez votre lettre par :



Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes…

Laissez-moi vous dire que…



Rendez-vous sur le site aparmedia pour le règlement et à vos plumes

