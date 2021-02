A la Une ... Quatrième édition du concours de la correspondance: Semaine 10

Par Gillette Aho - Publié le Vendredi 5 Février 2021





Il rassemble plusieurs dizaines de lettres rédigées par des personnalités de tous horizons d’Abd’Al Malik en passant par Charles Berling, Plantu ou Bernard Werber, ils se sont souvenus d’un enseignant qui a changé leur vie.



Bon, il est vrai que les profs de Français ou de Littérature sont cités en nombre. Au-delà de la matière, c’est l’éveil des sens : la curiosité, la confiance, l’esprit critique sont les qualités que les enseignants laissent à celles et ceux qui ont accepté de participer à l’ouvrage.



Cet ouvrage est à lire avant de rédiger votre lettre à Françoise Chandernagor. Il est rempli d’humanité, il renferme le meilleur des souvenirs passionnés et passionnants. Imaginez que l’écrivaine est un(e de vos professeurs qui a marqué votre adolescence. Une personne qui vous a enseigné la liberté de vous exprimer. La liberté de découvrir des ouvrages qui vous plaisent. La liberté d’aller vers un métier qui vous attire. Lire et écrire vont de pair.



Cliquez sur ce lien pour lire un extrait du livre cité



Le principe de la quatrième édition du concours de la correspondance est le suivant :



Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de La Réunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils fait pour vivre ensemble avec leurs différences ?"



Vous commencerez votre lettre par :



Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes… Laissez-moi vous dire que…



