A la Une ... Quatrième édition du concours de la correspondance: Les bienfaits de la lecture

Semaine 8 de la quatrième édition du concours de la correspondance Par Gillette Aho - Publié le Vendredi 22 Janvier 2021





Et les bienfaits de la lecture ne sont plus à prouver ! Ils sont semblables à la marche. Faites la comparaison par vous-même !



1) La lecture stimule le cerveau. Le cerveau est un muscle, il a besoin d’entraînement pour rester vigoureux et en bonne santé.



2) La lecture diminue le stress : un livre vous transporte vers un autre monde. Il vous distrait, il est capable de vous détendre.



3) La lecture améliore les connaissances : votre cerveau est comme une bibliothèque, il stocke les informations qui vous seront utiles plus tard. Des connaissances que personne ne pourra vous retirer.



4) La lecture accroît le vocabulaire : vous enrichissez votre vocabulaire avec l’acquisition de nouveaux mots. Et ce qui vous donne confiance en vous…



5) La lecture améliore la mémoire, elle augmente même votre mémoire puisqu’elle crée de nouvelles zones de contacts entre les neurones.



6) La lecture développe les capacités d’analyse : elle vous permet de synthétiser des détails rapidement et analyser le contenu.



7) La lecture augmente la concentration et l’attention. A l’inverse des réseaux sociaux qui génèrent un comportement hyperactif, la lecture d’un livre permet de vous concentrer…



8) La lecture améliore la rédaction. Elle vous offre la faculté d’enrichir votre vocabulaire, de mieux discerner le style d’un auteur…



9) La lecture tranquillise l’esprit. C’est une belle invitation à la relaxation. Une paix intérieure grâce à des livres qui vous plaisent intimement.



10) La lecture est un divertissement facilement accessible : prêts des livres à profusion, coût peu excessif des livres d’occasion etc….



Et je rajouterais qu’il existe un genre littéraire adapté à chacun d’entre nous : classique, magazines, biographies, policiers, textes spirituels ou livres de développement personnel, il y en a pour tous les goûts… Même des livres conseils en écriture…



Le principe de la quatrième édition du concours de la correspondance est le suivant :



Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de La Réunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils fait pour vivre ensemble avec leurs différences ?"



Vous commencerez votre lettre par :



"Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes… Laissez-moi vous dire que…"



