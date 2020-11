A la Une ... Quatrième édition du Concours de la correspondance

C'est reparti pour le Concours de la correspondance. Petite revue d'effectif avant la découverte, la semaine prochaine, du nom de celle qui a accepté de s'associer au concours cette année. Par Gilette Aho - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 11:47 | Lu 166 fois





La saison trois de la sélection d’ouvrages destinés « aux lecteurs adultes débutants » est en cours. Lecteurs Adultes Débutants (L.A.D.) : par ce terme nous nous adressons aux femmes et aux hommes qui courageusement se lancent dans la lecture « des ouvrages faciles à lire » après avoir mené un long apprentissage et quitté le bateau de l’analphabétisme. Entre des ouvrages à gros caractère et ceux qui sont faciles à lire (par leurs histoires et leur style d’écriture) nous avons fait le choix de la seconde catégorie… N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos idées de lecture à ce propos.



Concernant notre rendez-vous annuel : le Concours de la correspondance, dans une semaine vous découvrirez les consignes. L’équipe de l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture s’est retroussée les manches pour la mettre en œuvre : nouvel élan, nouvelle dotation etc…



L’objectif reste le même : écrire une lettre à… et cette nouvelle édition vous invite à rédiger une missive à une femme écrivaine contemporaine. Elle possède un lien étroit avec La Réunion et particulièrement l’Histoire de notre île. Quand bien même elle ne s’est pas penchée sur sa descendance dans ses ouvrages, elle n’a de cesse de publier des ouvrages historiques. Elle est devenue à force de travail et d’écrits, membre d’un cercle littéraire où chaque année un prix est décerné à un écrivain. Un prix prestigieux que tout le monde s’arrache…



Elle a accepté d’être « le thème » de cette quatrième édition et vous posera une question liée à notre île… Chaque semaine sur Zinfos, nous publierons un article lié à cette quatrième édition et n’hésitez pas à nous faire part de votre avis.



Bonne semaine à tous et à bientôt. G. Aho – Présidente de l’A.P.P.E.L.

