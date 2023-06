A la Une .

Quatrième édition de Vélorution à Saint-Denis

Quelques 300 personnes ont répondu présents pour la quatrième édition de Révolution ce samedi à Saint-Denis. Le cortège de mobilité douces constitué de vélos et de tricycles s'est élancé dès 14h30 précédé par les motards de la gendarmerie depuis la place de la bibliothèque François Mitterrand pour un parcours de 7 kilomètres dans le chef-lieu formant une boucle à travers les quartiers des Camélias, de la Source, de la Providence et du centre-ville. Le but de cette manifestation bon enfant est d’alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de développer davantage d'aménagements cyclables.