A la Une .. Quatrième concours de la correspondance : semaine 6

Et si écrire, c'était tout simplement ne plus taire cette âme en soi ? écrit François Cheng, de l'Académie française…





De nombreux écrivains vous le diront, savoir lâcher prise, écouter sa voix intérieure vous permettront de vous lancer dans l’écriture d’une lettre. Parmi eux, Charles Baudelaire a écrit plusieurs centaines de lettres à sa mère. Ces dernières ont été insérées dans un ouvrage réalisé par Catherine Delons en 2017. Ces écrits nous entraînent dans la relation qu’entretenait Baudelaire avec sa mère. Une relation passionnelle voire conflictuelle.



Les Cahiers Rouges de la maison d’édition Grasset ont publié en mars 2020 "lettres inédites aux siens de Charles Baudelaire". Un lot de correspondances retrouvé par des ouvriers et qui a fait la joie des fans du poète. Ces lettres qu’il a écrites entre 11 ans et 20 ans à son entourage (frère, mère, beau-père) ont été rassemblées et annotées.



La lecture nourrit l’inspiration. Alors pourquoi ne pas savourer ces livres cités. Car c’est une autre écrivaine de renom, Françoise Chandernagor, qui sera le destinataire de la quatrième édition du concours de la correspondance.



Le principe est le suivant :

Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de La Réunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils faits pour vivre ensemble avec leurs différences ?"



Vous commencerez votre lettre par :

Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes… Laissez-moi vous dire que…



