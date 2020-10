A la Une . Quatre vendeurs de tabac chimique condamnés

Le tribunal a condamné 4 hommes à de la prison ferme pour un trafic de tabac chimique. Durant presque deux ans, le quatuor a vendu et consommé cette drogue à travers l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 10 Octobre 2020 à 10:19 | Lu 473 fois

C’est une simple garde à vue en juillet 2019 qui va permettre de démanteler un réseau de trafic de tabac chimique. Ce jour-là, le gardé à vue, sous l’effet de la drogue, livre un nom aux enquêteurs : Dimitri S.



Très vite, les écoutes téléphoniques vont livrer trois complices de Dimitri et laisser découvrir un vrai réseau où chaque protagoniste à un rôle précis. La vente se faisait entre Saint-Denis et Saint-Pierre en passant par Le Tampon ou encore en prison. Deux d’entre eux ont été interpellés en début de semaine, les deux autres étant déjà incarcérés pour d’autres affaires.



Présentés en comparution immédiate au tribunal de Saint-Pierre hier, les prévenus, dont certains possédaient un casier judiciaire chargé, ont reconnu les faits tout en tentant de restreindre leur rôle. Ils ont tous été condamnés à des peines de 12 à 30 mois de prison ferme.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur