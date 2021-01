La grande Une Quatre trafiquants de zamal entre La Réunion et Maurice placés en détention provisoire

Quatre trafiquants de zamal entre notre île et Maurice dormiront en prison ce samedi soir en attendant d'être jugés. Par Régis Labrousse - Publié le Samedi 9 Janvier 2021 à 18:25 | Lu 975 fois

Cinq individus soupçonnés d’avoir participé à un trafic de drogue entre La Réunion et l’île Maurice ont fait l’objet d’un défèrement ce samedi à l’issue de leur garde à vue.



Cinq personnes ont été mises en examen cet après-midi dans le cadre d’une enquête pour trafic de zamal entre les îles soeurs. L'enquête avait débuté en juin dernier à la suite de la découverte de 40 kg de "marchandises" au petit port de Sainte-Rose. Une livraison qui avait tourné court en raison de la vigilance de pêcheurs présents sur les quais ce soir-là.



Le meneur, un Mauricien qui vit à La Réunion



Au sortir de cette journée marathon au palais de justice ce samedi, il leur a été signifié les charges retenues contre eux. Quatre trafiquants présumés ont été placés en détention provisoire alors que le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire.



Un sixième homme, également interpellé en milieu de semaine, ne faisait pas partie des personnes déférées ce samedi au palais de justice.



Tous sont soupçonnés d’avoir participé à un trafic de zamal entre La Réunion et Maurice par bateau ces derniers mois. Les échanges s’opéraient en mer, pas très loin des côtes réunionnaises. Le meneur est un Mauricien qui vit à La Réunion.