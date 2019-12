Quatre requins pêchés en deux jours

Quatre requins ont été pêchés au large de nos côtes ces deux derniers jours. Hier à St-Gilles deux squales, un tigre d’1,5m et un bouledogue de 3m, deux femelles, ont été prélevés en fin d’après-midi.



Hier à 2H à St-Pierre, une femelle bouledogue de 2,4m a également été pêchée dans le cadre du programme réunionnais de pêche de prévention. Dimanche, un requin avait été aperçu au niveau de la passe du lagon de St-Pierre en face de la gendarmerie. Un arrêté interdisant la baignade et les activités nautiques avait été pris et levé mercredi sans qu’un quelconque squale dans le lagon ne soit observé.



Enfin dans la nuit à 00h45, un requin bouledogue femelle de 1,80m a été prélevé au large de St-Leu.